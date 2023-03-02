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Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей - РИА Новости, 02.03.2023
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Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей
Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей - РИА Новости, 02.03.2023
Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей
В ходе рабочей встречи, состоявшейся 1 марта 2023 в Калуге, генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:01
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пресс-релизы
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МОСКВА, 2 мар – ПАО "Россети Центр". В ходе рабочей встречи, состоявшейся 1 марта 2023 в Калуге, генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский проинформировал губернатора Калужской области Владислава Шапшу о прохождении калужским филиалом компании отопительного периода, а также о реализованных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса региона."От готовности оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными явлениями, зависит комфорт более миллиона жителей области, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов. Возложенная на нас ответственность требует непрерывной работы, чтобы на высоком уровне обеспечивать надежность электроснабжения в регионах", – подчеркнул глава Обществ Игорь Маковский.Владислав Шапша отметил, что компания поддерживает регион в развитии экономики, и поблагодарил Игоря Маковского за помощь в реализации важнейших социальных проектов. Так, для электроснабжения кампуса "Бауманки", который откроется уже в сентябре, энергетики построили цифровую подстанцию "Университет". Обновили сети, от которых запитан новый корпус Детской областной больницы."В этом году мы откроем в Калуге первый в России технопарк рабочих специальностей, где будут готовить специалистов для всей страны. Договорились, что энергетики "Россети Центр" поддержат регион в обеспечении этого важного проекта новыми мощностями", – заявил губернатор Владислав Шапша.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей

© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"Генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский и губернатор Калужской области Владислав Шапшу обсудили вопросы работы электросетей
Генеральный директор ПАО Россети Центр и ПАО Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский и губернатор Калужской области Владислав Шапшу обсудили вопросы работы электросетей
© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"
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МОСКВА, 2 мар – ПАО "Россети Центр". В ходе рабочей встречи, состоявшейся 1 марта 2023 в Калуге, генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский проинформировал губернатора Калужской области Владислава Шапшу о прохождении калужским филиалом компании отопительного периода, а также о реализованных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса региона.
"От готовности оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными явлениями, зависит комфорт более миллиона жителей области, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов. Возложенная на нас ответственность требует непрерывной работы, чтобы на высоком уровне обеспечивать надежность электроснабжения в регионах", – подчеркнул глава Обществ Игорь Маковский.
Владислав Шапша отметил, что компания поддерживает регион в развитии экономики, и поблагодарил Игоря Маковского за помощь в реализации важнейших социальных проектов. Так, для электроснабжения кампуса "Бауманки", который откроется уже в сентябре, энергетики построили цифровую подстанцию "Университет". Обновили сети, от которых запитан новый корпус Детской областной больницы.
"В этом году мы откроем в Калуге первый в России технопарк рабочих специальностей, где будут готовить специалистов для всей страны. Договорились, что энергетики "Россети Центр" поддержат регион в обеспечении этого важного проекта новыми мощностями", – заявил губернатор Владислав Шапша.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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