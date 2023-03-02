https://ria.ru/20230302/elektroseti-1855296154.html

Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей

Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей - РИА Новости, 02.03.2023

Калужская область и "Россети" обсудили вопросы работы электросетей

В ходе рабочей встречи, состоявшейся 1 марта 2023 в Калуге, генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:01

2023-03-02T11:01

2023-03-02T11:01

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855296517_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_94e7b7db2cda041a5658c4e62b8a59e1.jpg

МОСКВА, 2 мар – ПАО "Россети Центр". В ходе рабочей встречи, состоявшейся 1 марта 2023 в Калуге, генеральный директор ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский проинформировал губернатора Калужской области Владислава Шапшу о прохождении калужским филиалом компании отопительного периода, а также о реализованных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса региона."От готовности оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными явлениями, зависит комфорт более миллиона жителей области, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов. Возложенная на нас ответственность требует непрерывной работы, чтобы на высоком уровне обеспечивать надежность электроснабжения в регионах", – подчеркнул глава Обществ Игорь Маковский.Владислав Шапша отметил, что компания поддерживает регион в развитии экономики, и поблагодарил Игоря Маковского за помощь в реализации важнейших социальных проектов. Так, для электроснабжения кампуса "Бауманки", который откроется уже в сентябре, энергетики построили цифровую подстанцию "Университет". Обновили сети, от которых запитан новый корпус Детской областной больницы."В этом году мы откроем в Калуге первый в России технопарк рабочих специальностей, где будут готовить специалистов для всей страны. Договорились, что энергетики "Россети Центр" поддержат регион в обеспечении этого важного проекта новыми мощностями", – заявил губернатор Владислав Шапша.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы