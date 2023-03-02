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На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 02.03.2023
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Туризм
 
15:39 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/elbrus-1855398634.html
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 02.03.2023
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы
Спасатели из-за ухудшения погоды приостановили до утра пятницы поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:39
2023-03-02T15:39
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НАЛЬЧИК, 2 мар - РИА Новости. Спасатели из-за ухудшения погоды приостановили до утра пятницы поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. В 07.00 мск в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. На поиски выдвинулись пять спасателей. "Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску туриста из Тулы приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Поиски результатов не дали. Возобновление поисково-спасательных работ запланировано на 3 марта при благоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении. Уточняется, что в поисках были задействованы десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Эльбрус, Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы

Поиски пропавшего на Эльбрусе туриста из Тулы приостановлены до пятницы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 2 мар - РИА Новости. Спасатели из-за ухудшения погоды приостановили до утра пятницы поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
В 07.00 мск в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. На поиски выдвинулись пять спасателей.
"Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску туриста из Тулы приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Поиски результатов не дали. Возобновление поисково-спасательных работ запланировано на 3 марта при благоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в поисках были задействованы десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Палаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
На Эльбрусе ищут пропавшего туриста из Тулы
Вчера, 10:56
 
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