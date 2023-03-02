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На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы

На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы - РИА Новости, 02.03.2023

На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из Тулы

Спасатели из-за ухудшения погоды приостановили до утра пятницы поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:39

2023-03-02T15:39

2023-03-02T15:39

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 2 мар - РИА Новости. Спасатели из-за ухудшения погоды приостановили до утра пятницы поиски туриста из Тулы, который, по предварительным данным, пропал на Эльбрусе, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. В 07.00 мск в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе пропал турист из Тулы 1985 года рождения. Информация поступила от родственников – по их словам, тот находился в Приэльбрусье и не вернулся домой. На поиски выдвинулись пять спасателей. "Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску туриста из Тулы приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Поиски результатов не дали. Возобновление поисково-спасательных работ запланировано на 3 марта при благоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении. Уточняется, что в поисках были задействованы десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, эльбрус, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)