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Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО - РИА Новости, 02.03.2023
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14:23 02.03.2023 (обновлено: 14:26 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/elbit-1855373561.html
Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО
Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО - РИА Новости, 02.03.2023
Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО
Израильская компания Elbit Systems заявила о получении двух контрактов на общую сумму в 252 миллиона долларов по поставке артиллерийских ракетных систем... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:23
2023-03-02T14:26
в мире
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израиль
оружие
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Израильская компания Elbit Systems заявила о получении двух контрактов на общую сумму в 252 миллиона долларов по поставке артиллерийских ракетных систем неназванной европейской стране-члену НАТО, об этом говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте компании. Согласно тексту релиза, компания поставит батальон мобильных гаубичных систем ATMOS в течение двух лет на сумму 119 миллионов долларов, а также две батареи систем РСЗО PULS и снаряды на сумму 133 миллиона долларов. Пресс-релиз компании утверждает, что колесная гаубица ATMOS способна стрелять всеми 155-мм снарядами, сертифицированными НАТО, с эффективной дальностью стрельбы более 40 км стандартными снарядами и увеличенной дальностью стрельбы реактивными снарядами. Пусковая установка PULS, в свою очередь, позволяет стрельбу как свободно летящими ракетами, так и высокоточными ракетами с дальностью от 12 до 300 км.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854962134.html
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в мире, нато, европа, израиль, оружие
В мире, НАТО, Европа, Израиль, Оружие
Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО

Израильская компания Elbit поставит ракетные системы неназванной европейской стране НАТО

© Фото : Elbit Systems Ltd.Израильская РСЗО PULS
Израильская РСЗО PULS - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Elbit Systems Ltd.
Израильская РСЗО PULS. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Израильская компания Elbit Systems заявила о получении двух контрактов на общую сумму в 252 миллиона долларов по поставке артиллерийских ракетных систем неназванной европейской стране-члену НАТО, об этом говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте компании.
Согласно тексту релиза, компания поставит батальон мобильных гаубичных систем ATMOS в течение двух лет на сумму 119 миллионов долларов, а также две батареи систем РСЗО PULS и снаряды на сумму 133 миллиона долларов.
© Фото : Elbit Systems Ltd.Израильская самоходная артиллерийская установка ATMOS
Израильская самоходная артиллерийская установка ATMOS - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Elbit Systems Ltd.
Израильская самоходная артиллерийская установка ATMOS. Архивное фото
Пресс-релиз компании утверждает, что колесная гаубица ATMOS способна стрелять всеми 155-мм снарядами, сертифицированными НАТО, с эффективной дальностью стрельбы более 40 км стандартными снарядами и увеличенной дальностью стрельбы реактивными снарядами.
Пусковая установка PULS, в свою очередь, позволяет стрельбу как свободно летящими ракетами, так и высокоточными ракетами с дальностью от 12 до 300 км.
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