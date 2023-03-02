https://ria.ru/20230302/elbit-1855373561.html

Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО

Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО - РИА Новости, 02.03.2023

Израильская компания поставит ракетные системы европейской стране НАТО

Израильская компания Elbit Systems заявила о получении двух контрактов на общую сумму в 252 миллиона долларов по поставке артиллерийских ракетных систем... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:23

2023-03-02T14:23

2023-03-02T14:26

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европа

израиль

оружие

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Израильская компания Elbit Systems заявила о получении двух контрактов на общую сумму в 252 миллиона долларов по поставке артиллерийских ракетных систем неназванной европейской стране-члену НАТО, об этом говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте компании. Согласно тексту релиза, компания поставит батальон мобильных гаубичных систем ATMOS в течение двух лет на сумму 119 миллионов долларов, а также две батареи систем РСЗО PULS и снаряды на сумму 133 миллиона долларов. Пресс-релиз компании утверждает, что колесная гаубица ATMOS способна стрелять всеми 155-мм снарядами, сертифицированными НАТО, с эффективной дальностью стрельбы более 40 км стандартными снарядами и увеличенной дальностью стрельбы реактивными снарядами. Пусковая установка PULS, в свою очередь, позволяет стрельбу как свободно летящими ракетами, так и высокоточными ракетами с дальностью от 12 до 300 км.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854962134.html

европа

израиль

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нато, европа, израиль, оружие