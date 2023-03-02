https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855440198.html
Mysl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России
Mysl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России - РИА Новости, 02.03.2023
Mysl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России
Страны Запада не смогли разрушить российскую экономику, пишет Mysl Polska. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:23
2023-03-02T17:23
2023-03-02T17:53
экономика
россия
сша
visa, inc.
mastercard, inc.
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/93/1547989372_0:509:2735:2048_1920x0_80_0_0_24972b7b5158fad8afe492cbd47b6b95.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Страны Запада не смогли разрушить российскую экономику, пишет Mysl Polska."Доля России в мировой торговле нефтью составляет 11 процентов, природным газом и пшеницей — 17 процентов, калийными удобрениями — 20 процентов и так далее. И этот экспорт не рухнул благодаря умелой финансовой политике России. Она получает не столько, сколько могла бы раньше, но все равно зарабатывает много денег", — говорится в статье.При этом Вашингтон не решается на столь радикальные шаги, как полное отрезание России от доллара, отмечает автор. Он объясняет это тем, что подобные действия вызовут такой хаос в международной торговле, что доллар как мировая валюта окажется под угрозой.Выдержать удар России помогла грамотная стратегия финансового регулятора, утверждается в статье. Так, Центробанк провел операции по повышению процентной ставки и блокированию оттока средств за рубеж, что позволило стабилизировать банки, пострадавшие от санкций. Проводившаяся с 2014 года работа по созданию альтернативы SWIFT тоже принесла плоды — уход Visa и MasterCard не привел к краху финансовой системы.Наконец, подчеркивает издание, российская экономика уверенно выдержала отток крупных западных брендов. Несмотря на временные трудности, российский бизнес быстро занял пустующие ниши: "Уже осенью было восстановлено 90 процентов рабочих мест, сменились поставщики. Например, ушедшие рестораны McDonald's перенял российский бизнес, заменив их брендом "Вкусно — и точка".На прошлой неделе США и ЕС ввели новые санкции против российских кредитных организаций. Под ограничения попали среди прочих Тинькофф-банк, Альфа-банк, Росбанк, "Уралсиб", "Зенит", банк "Приморье", МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития.
https://ria.ru/20230302/sistema-1855360584.html
https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/93/1547989372_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_97e0549a13429b80830226de66907fa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, visa, inc., mastercard, inc., mcdonald's corporation, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Visa, Inc., MasterCard, Inc., McDonald's Corporation, Санкции в отношении России
Mysl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России
Mysl Polska: Западные страны не смогли санкциями разрушить экономику России
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Страны Запада не смогли разрушить российскую экономику, пишет Mysl Polska
.
"Доля России в мировой торговле нефтью составляет 11 процентов, природным газом и пшеницей — 17 процентов, калийными удобрениями — 20 процентов и так далее. И этот экспорт не рухнул благодаря умелой финансовой политике России. Она получает не столько, сколько могла бы раньше, но все равно зарабатывает много денег", — говорится в статье.
При этом Вашингтон не решается на столь радикальные шаги, как полное отрезание России от доллара, отмечает автор. Он объясняет это тем, что подобные действия вызовут такой хаос в международной торговле, что доллар как мировая валюта окажется под угрозой.
Выдержать удар России помогла грамотная стратегия финансового регулятора, утверждается в статье. Так, Центробанк провел операции по повышению процентной ставки и блокированию оттока средств за рубеж, что позволило стабилизировать банки, пострадавшие от санкций. Проводившаяся с 2014 года работа по созданию альтернативы SWIFT тоже принесла плоды — уход Visa и MasterCard не привел к краху финансовой системы.
Набиуллина отметила хорошую работу финансовой системы в условиях санкций
Наконец, подчеркивает издание, российская экономика уверенно выдержала отток крупных западных брендов. Несмотря на временные трудности, российский бизнес быстро занял пустующие ниши: "Уже осенью было восстановлено 90 процентов рабочих мест, сменились поставщики. Например, ушедшие рестораны McDonald's перенял российский бизнес, заменив их брендом "Вкусно — и точка".
На прошлой неделе США
и ЕС
ввели новые санкции против российских кредитных организаций. Под ограничения попали среди прочих Тинькофф-банк
, Альфа-банк
, Росбанк
, "Уралсиб
", "Зенит", банк "Приморье", МТС-Банк
, Уральский банк реконструкции и развития
.
Призрак голода. Чем Европа расплачивается за антироссийские санкции