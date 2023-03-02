https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855440198.html

Mysl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России

Mysl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России - РИА Новости, 02.03.2023

Mysl Polska: Запад не смог "разорвать в клочья" экономику России

Страны Запада не смогли разрушить российскую экономику, пишет Mysl Polska. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:23

2023-03-02T17:23

2023-03-02T17:53

экономика

россия

сша

visa, inc.

mastercard, inc.

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Страны Запада не смогли разрушить российскую экономику, пишет Mysl Polska."Доля России в мировой торговле нефтью составляет 11 процентов, природным газом и пшеницей — 17 процентов, калийными удобрениями — 20 процентов и так далее. И этот экспорт не рухнул благодаря умелой финансовой политике России. Она получает не столько, сколько могла бы раньше, но все равно зарабатывает много денег", — говорится в статье.При этом Вашингтон не решается на столь радикальные шаги, как полное отрезание России от доллара, отмечает автор. Он объясняет это тем, что подобные действия вызовут такой хаос в международной торговле, что доллар как мировая валюта окажется под угрозой.Выдержать удар России помогла грамотная стратегия финансового регулятора, утверждается в статье. Так, Центробанк провел операции по повышению процентной ставки и блокированию оттока средств за рубеж, что позволило стабилизировать банки, пострадавшие от санкций. Проводившаяся с 2014 года работа по созданию альтернативы SWIFT тоже принесла плоды — уход Visa и MasterCard не привел к краху финансовой системы.Наконец, подчеркивает издание, российская экономика уверенно выдержала отток крупных западных брендов. Несмотря на временные трудности, российский бизнес быстро занял пустующие ниши: "Уже осенью было восстановлено 90 процентов рабочих мест, сменились поставщики. Например, ушедшие рестораны McDonald's перенял российский бизнес, заменив их брендом "Вкусно — и точка".На прошлой неделе США и ЕС ввели новые санкции против российских кредитных организаций. Под ограничения попали среди прочих Тинькофф-банк, Альфа-банк, Росбанк, "Уралсиб", "Зенит", банк "Приморье", МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития.

https://ria.ru/20230302/sistema-1855360584.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

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экономика, россия, сша, visa, inc., mastercard, inc., mcdonald's corporation, санкции в отношении россии