https://ria.ru/20230302/dtp-1855407583.html

В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком

В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.03.2023

В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком

Междугородний рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за резко затормозившего мусоровоза, один человек... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:06

2023-03-02T16:06

2023-03-02T16:06

происшествия

свердловская область

нижний тагил

ивдель

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Междугородний рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за резко затормозившего мусоровоза, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области "Предварительно, в ДТП участвовало три транспортных средства. Рейсовый автобус Ивдель – Екатеринбург направлялся со стороны Серова, впереди автобуса ехал мусоровоз, который начал сбавлять скорость. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, где врезался во встречную "Газель", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в ДТП пострадал водитель автобуса. Водитель мусоровоза пояснил правоохранителям, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

свердловская область

нижний тагил

ивдель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, нижний тагил, ивдель, гибдд мвд рф