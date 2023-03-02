https://ria.ru/20230302/dtp-1855407583.html
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.03.2023
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком
Междугородний рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за резко затормозившего мусоровоза, один человек... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:06
2023-03-02T16:06
2023-03-02T16:06
происшествия
свердловская область
нижний тагил
ивдель
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Междугородний рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за резко затормозившего мусоровоза, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области "Предварительно, в ДТП участвовало три транспортных средства. Рейсовый автобус Ивдель – Екатеринбург направлялся со стороны Серова, впереди автобуса ехал мусоровоз, который начал сбавлять скорость. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, где врезался во встречную "Газель", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в ДТП пострадал водитель автобуса. Водитель мусоровоза пояснил правоохранителям, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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происшествия, свердловская область, нижний тагил, ивдель, гибдд мвд рф
Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил, Ивдель, ГИБДД МВД РФ
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с "Газелью", пострадал человек