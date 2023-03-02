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В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.03.2023
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16:06 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/dtp-1855407583.html
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.03.2023
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком
Междугородний рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за резко затормозившего мусоровоза, один человек... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:06
2023-03-02T16:06
происшествия
свердловская область
нижний тагил
ивдель
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Междугородний рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за резко затормозившего мусоровоза, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области "Предварительно, в ДТП участвовало три транспортных средства. Рейсовый автобус Ивдель – Екатеринбург направлялся со стороны Серова, впереди автобуса ехал мусоровоз, который начал сбавлять скорость. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, где врезался во встречную "Газель", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в ДТП пострадал водитель автобуса. Водитель мусоровоза пояснил правоохранителям, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль.
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свердловская область
нижний тагил
ивдель
РИА Новости
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происшествия, свердловская область, нижний тагил, ивдель, гибдд мвд рф
Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил, Ивдель, ГИБДД МВД РФ
В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с грузовиком

В Свердловской области междугородний автобус столкнулся с "Газелью", пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Междугородний рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за резко затормозившего мусоровоза, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области
"Предварительно, в ДТП участвовало три транспортных средства. Рейсовый автобус ИвдельЕкатеринбург направлялся со стороны Серова, впереди автобуса ехал мусоровоз, который начал сбавлять скорость. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, где врезался во встречную "Газель", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в ДТП пострадал водитель автобуса. Водитель мусоровоза пояснил правоохранителям, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль.
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ПроисшествияСвердловская областьНижний ТагилИвдельГИБДД МВД РФ
 
 
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