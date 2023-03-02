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На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.03.2023
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09:10 02.03.2023 (обновлено: 09:27 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/dtp-1855269626.html
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.03.2023
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 2 и пострадали 3 человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:10
2023-03-02T09:27
происшествия
алтайский край
рубцовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 2 и пострадали 3 человека, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону."По факту ДТП следственным отделением отдела полиции по Рубцовскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение…, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – ред.). Назначена автотехническая экспертиза", - отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на четверг в Рубцовском районе, водитель автобуса рейсом Новосибирск – Семей (Казахстан) выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовиком МАН с прицепом. Два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и ещё два пассажира получили травмы различной степени тяжести.Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту ДТП."По факту дорожно-транспортного происшествия Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям автоперевозчика на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности", - отмечают в СУСК по региону.В СУСК уточняют, что в ДТП погибли двое мужчин, оба - пассажиры автобуса. Травмы получили две девушки-пассажирки и водитель автобуса."Их жизни ничего не угрожает", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, рубцовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Рубцовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

Полиция завела дело после ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае, где погибли два человека

© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюНа месте ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае
На месте ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 2 и пострадали 3 человека, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.
"По факту ДТП следственным отделением отдела полиции по Рубцовскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение…, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – ред.). Назначена автотехническая экспертиза", - отметили в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на четверг в Рубцовском районе, водитель автобуса рейсом Новосибирск – Семей (Казахстан) выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовиком МАН с прицепом. Два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и ещё два пассажира получили травмы различной степени тяжести.
Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту ДТП.
"По факту дорожно-транспортного происшествия Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям автоперевозчика на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности", - отмечают в СУСК по региону.
В СУСК уточняют, что в ДТП погибли двое мужчин, оба - пассажиры автобуса. Травмы получили две девушки-пассажирки и водитель автобуса.
"Их жизни ничего не угрожает", - отмечают в СУСК.
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ПроисшествияАлтайский крайРубцовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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