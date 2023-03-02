https://ria.ru/20230302/dtp-1855269626.html
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.03.2023
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 2 и пострадали 3 человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:10
2023-03-02T09:10
2023-03-02T09:27
происшествия
алтайский край
рубцовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 2 и пострадали 3 человека, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону."По факту ДТП следственным отделением отдела полиции по Рубцовскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение…, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – ред.). Назначена автотехническая экспертиза", - отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на четверг в Рубцовском районе, водитель автобуса рейсом Новосибирск – Семей (Казахстан) выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовиком МАН с прицепом. Два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и ещё два пассажира получили травмы различной степени тяжести.Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту ДТП."По факту дорожно-транспортного происшествия Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям автоперевозчика на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности", - отмечают в СУСК по региону.В СУСК уточняют, что в ДТП погибли двое мужчин, оба - пассажиры автобуса. Травмы получили две девушки-пассажирки и водитель автобуса."Их жизни ничего не угрожает", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20230227/dtp-1854554747.html
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, рубцовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Рубцовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом
Полиция завела дело после ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае, где погибли два человека
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли 2 и пострадали 3 человека, сообщили
журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.
"По факту ДТП следственным отделением отдела полиции по Рубцовскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение…, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – ред.). Назначена автотехническая экспертиза", - отметили в пресс-службе.
В Новосибирской области человек погиб в ДТП с маршруткой
Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на четверг в Рубцовском районе, водитель автобуса рейсом Новосибирск – Семей (Казахстан) выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовиком МАН с прицепом. Два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и ещё два пассажира получили травмы различной степени тяжести.
Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту ДТП.
"По факту дорожно-транспортного происшествия Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям автоперевозчика на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности", - отмечают в СУСК по региону.
В СУСК уточняют, что в ДТП погибли двое мужчин, оба - пассажиры автобуса. Травмы получили две девушки-пассажирки и водитель автобуса.
"Их жизни ничего не угрожает", - отмечают в СУСК.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах