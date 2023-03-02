https://ria.ru/20230302/dtp-1855268287.html
В МВД назвали причину смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае
В МВД назвали причину смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае - РИА Новости, 02.03.2023
В МВД назвали причину смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае
Причиной смертельного ДТП с международным автобусом и грузовиком стал выезд автобуса на встречную полосу в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МВД по РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:56
2023-03-02T08:56
2023-03-02T09:28
происшествия
алтайский край
рубцовский район
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Причиной смертельного ДТП с международным автобусом и грузовиком стал выезд автобуса на встречную полосу в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону. "По предварительным данным, установлено, что 2 марта 2023 года в 3 часа 50 минут (23.50 мск – ред.) в Рубцовском районе на 267 километре автодороги А-322 (Барнаул-Рубцовск-граница республики Казахстан) водитель 1975 года рождения, управляя автобусом "Кинг Лонг" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем МАН с прицепом, под управлением водителя 1968 года рождения", говорится в сообщении. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант Андрей Подолян поставил на контроль ход проверки по факту ДТП в Рубцовском районе. Ранее сообщалось, что автобус следовал по маршруту "Новосибирск-Семей". Прокуратура края также проводит проверку. "В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и два пассажира получили травмы различной степени тяжести", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, рубцовский район
Происшествия, Алтайский край, Рубцовский район
В МВД назвали причину смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае
Выезд автобуса на встречку стал причиной ДТП на Алтае, в котором погибли два человека
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости.
Причиной смертельного ДТП с международным автобусом и грузовиком стал выезд автобуса на встречную полосу в Алтайском крае, сообщили
в пресс-службе главка МВД по региону.
"По предварительным данным, установлено, что 2 марта 2023 года в 3 часа 50 минут (23.50 мск – ред.) в Рубцовском районе на 267 километре автодороги А-322 (Барнаул-Рубцовск-граница республики Казахстан) водитель 1975 года рождения, управляя автобусом "Кинг Лонг" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем МАН с прицепом, под управлением водителя 1968 года рождения", говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант Андрей Подолян поставил на контроль ход проверки по факту ДТП в Рубцовском районе.
Ранее сообщалось, что автобус следовал по маршруту "Новосибирск-Семей". Прокуратура края также проводит проверку.
"В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и два пассажира получили травмы различной степени тяжести", - отмечают в пресс-службе.
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