https://ria.ru/20230302/dtp-1855255008.html

На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек

На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек - РИА Новости, 02.03.2023

На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек

Пять человек госпитализированы после лобового столкновения двух иномарок на дороге на севере Чукотки, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T04:11

2023-03-02T04:11

2023-03-02T04:11

чукотка

певек

россия

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происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Пять человек госпитализированы после лобового столкновения двух иномарок на дороге на севере Чукотки, сообщает региональное УМВД РФ. Водитель Suzuki Grand Vitara госпитализирован в реанимацию. Также госпитализированы для обследования три пассажира этой иномарки и пассажир Mitsubishi L200. По данным полиции, водитель, допустивший ДТП, и пассажир Suzuki Grand Vitara обратились за разовой медицинской помощью, после чего их отпустили домой. Водители освидетельствованы, оба трезвые. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20230301/dtp-1855180037.html

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чукотка, певек, россия, авто, происшествия