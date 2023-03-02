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На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек - РИА Новости, 02.03.2023
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04:11 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/dtp-1855255008.html
На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек
На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек - РИА Новости, 02.03.2023
На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек
Пять человек госпитализированы после лобового столкновения двух иномарок на дороге на севере Чукотки, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T04:11
2023-03-02T04:11
чукотка
певек
россия
авто
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Пять человек госпитализированы после лобового столкновения двух иномарок на дороге на севере Чукотки, сообщает региональное УМВД РФ. Водитель Suzuki Grand Vitara госпитализирован в реанимацию. Также госпитализированы для обследования три пассажира этой иномарки и пассажир Mitsubishi L200. По данным полиции, водитель, допустивший ДТП, и пассажир Suzuki Grand Vitara обратились за разовой медицинской помощью, после чего их отпустили домой. Водители освидетельствованы, оба трезвые. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20230301/dtp-1855180037.html
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чукотка, певек, россия, авто, происшествия
Чукотка, Певек, Россия, Авто, Происшествия
На Чукотке после ДТП госпитализировали пять человек

На Чукотке после столкновения двух иномарок госпитализировали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Пять человек госпитализированы после лобового столкновения двух иномарок на дороге на севере Чукотки, сообщает региональное УМВД РФ.
«
"На удалении 1 километра от Певека на автодороге Певек - село Янранай произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Установлено, что 53-летний местный житель, управляя личным автомобилем Mitsubishi L200, при обгоне попутно двигающегося транспортного средства не убедился в безопасности движения и допустил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении Suzuki Grand Vitara под управлением 52-летнего водителя", - говорится в сообщении.
Водитель Suzuki Grand Vitara госпитализирован в реанимацию. Также госпитализированы для обследования три пассажира этой иномарки и пассажир Mitsubishi L200.
По данным полиции, водитель, допустивший ДТП, и пассажир Suzuki Grand Vitara обратились за разовой медицинской помощью, после чего их отпустили домой.
Водители освидетельствованы, оба трезвые. По факту ДТП проводится проверка.
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