https://ria.ru/20230302/dsnv-1855449693.html

Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ

Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ - РИА Новости, 02.03.2023

Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии призвал Москву вернуться к... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:52

2023-03-02T17:52

2023-03-02T18:04

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20 в Индии призвал Москву вернуться к исполнению российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений."Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению ДСНВ", - заявил глава госдепа на пресс-конференции.Блинкен добавил, что исполнение договора отвечает интересам как США, так и России.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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россия, большая двадцатка, сша, индия, энтони блинкен, сергей лавров, владимир путин, нато, договор снв-3