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Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ - РИА Новости, 02.03.2023
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10:49 02.03.2023 (обновлено: 10:51 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/dsnv-1855292523.html
Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ
Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ - РИА Новости, 02.03.2023
Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ
Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом о возвращении РФ к полной реализации Договора о сокращении... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:49
2023-03-02T10:51
в мире
россия
анналена бербок
сергей лавров
мид германии
большая двадцатка
договор снв-3
нато
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом о возвращении РФ к полной реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкую делегацию. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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в мире, россия, анналена бербок, сергей лавров, мид германии, большая двадцатка, договор снв-3, нато
В мире, Россия, Анналена Бербок, Сергей Лавров, МИД Германии, Большая двадцатка, Договор СНВ-3, НАТО
Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ

Reuters: глава МИД ФРГ Бербок в разговоре с Лавровым призвала вернуться к реализации ДСНВ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом о возвращении РФ к полной реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкую делегацию.
«
"Я прошу вас, (Сергей) Лавров, вернуться к полной реализации ДСНВ", - приводит агентство слова Бербок во время сессии на G20.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
 
В миреРоссияАнналена БербокСергей ЛавровМИД ГерманииБольшая двадцаткаДоговор СНВ-3НАТО
 
 
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