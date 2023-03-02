Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ
Reuters: глава МИД ФРГ Бербок в разговоре с Лавровым призвала вернуться к реализации ДСНВ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом о возвращении РФ к полной реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкую делегацию.
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"Я прошу вас, (Сергей) Лавров, вернуться к полной реализации ДСНВ", - приводит агентство слова Бербок во время сессии на G20.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.