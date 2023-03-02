https://ria.ru/20230302/dsnv-1855292523.html

Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ

Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ - РИА Новости, 02.03.2023

Бербок призвала Россию вернуться к реализации ДСНВ

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом о возвращении РФ к полной реализации Договора о сокращении... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:49

2023-03-02T10:49

2023-03-02T10:51

в мире

россия

анналена бербок

сергей лавров

мид германии

большая двадцатка

договор снв-3

нато

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом о возвращении РФ к полной реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкую делегацию. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, анналена бербок, сергей лавров, мид германии, большая двадцатка, договор снв-3, нато