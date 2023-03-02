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В России упростили экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград - РИА Новости, 02.03.2023
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13:16 02.03.2023 (обновлено: 13:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/dostavka-1855340310.html
В России упростили экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград
В России упростили экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград - РИА Новости, 02.03.2023
В России упростили экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград
Госдума приняла закон о проведении с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года на территории Калининградской области эксперимента по упрощенному оформлению... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:16
2023-03-02T13:21
экономика
россия
калининградская область
госдума рф
евразийский экономический союз
калининград
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон о проведении с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года на территории Калининградской области эксперимента по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-перевозчиками на остальную часть РФ. Первоначальная редакция документа была направлена на гармонизацию российского законодательства с нормами ЕАЭС о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним территориях РФ. В рамках второго чтения в среду Госдума поддержала ряд поправок, в том числе о проведении в Калининградской области двухлетнего эксперимента по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в отношении товаров для личного пользования, помещенных под процедуру СТЗ или изготовленных (полученных) из таких товаров. Это касается товаров, доставляемых на остальную часть России транспортной экспедиторской компанией или службой курьерской доставки, получателем или отправителем которых является физлицо. Поправки предполагают проведение в Калининградской области эксперимента по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-перевозчиками на остальную территорию РФ, пояснял на прошлой неделе директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина России Никита Золкин. Он отмечал, что прибалтийские государства создают у себя бондовые склады товаров, которые физлица в Калининграде и на остальной территории России заказывают через интернет. Использование таких складов ускоряет доставку этих товаров на территорию РФ. Поправки упрощают оформление таких товаров, "чтобы перетянуть эти бондовые склады прибалтийские на территорию Калининграда", пояснял Золкин. Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.
https://ria.ru/20230226/zhivotnye-1854371523.html
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экономика, россия, калининградская область, госдума рф, евразийский экономический союз, калининград
Экономика, Россия, Калининградская область, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, Калининград
В России упростили экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград

Госдума упростила экспресс-доставку товаров из-за рубежа в Россию через Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон о проведении с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года на территории Калининградской области эксперимента по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-перевозчиками на остальную часть РФ.
Первоначальная редакция документа была направлена на гармонизацию российского законодательства с нормами ЕАЭС о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним территориях РФ.
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В рамках второго чтения в среду Госдума поддержала ряд поправок, в том числе о проведении в Калининградской области двухлетнего эксперимента по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в отношении товаров для личного пользования, помещенных под процедуру СТЗ или изготовленных (полученных) из таких товаров. Это касается товаров, доставляемых на остальную часть России транспортной экспедиторской компанией или службой курьерской доставки, получателем или отправителем которых является физлицо.
Поправки предполагают проведение в Калининградской области эксперимента по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-перевозчиками на остальную территорию РФ, пояснял на прошлой неделе директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина России Никита Золкин.
Он отмечал, что прибалтийские государства создают у себя бондовые склады товаров, которые физлица в Калининграде и на остальной территории России заказывают через интернет. Использование таких складов ускоряет доставку этих товаров на территорию РФ. Поправки упрощают оформление таких товаров, "чтобы перетянуть эти бондовые склады прибалтийские на территорию Калининграда", пояснял Золкин.
Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.
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