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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Гольмовский, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:21

2023-03-02T14:21

2023-03-02T14:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Гольмовский, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск)- населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Отмечается, что в 13.45 украинские военные выпустили четыре снаряда такого же калибра по поселку Гольмовский.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, гольмовский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины