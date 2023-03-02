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В ДНР два человека получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В ДНР два человека получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.03.2023
В ДНР два человека получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:28
2023-03-02T08:28
2023-03-02T08:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 00.00 1 марта до 00.00 2 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики ранены два человека", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. В предыдущие сутки, для сравнения, в республике при обстрелах погиб один мирный житель и девять получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В ДНР два человека получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР сообщил о двух раненных в результате обстрела ВСУ за сутки