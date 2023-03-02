https://ria.ru/20230302/dollary-1855252632.html

Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов

Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов - РИА Новости, 02.03.2023

Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов

Таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Китай 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, который гражданка КНР пыталась провезти в сумке и чемодане,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T02:51

2023-03-02T02:51

2023-03-02T02:52

китай

россия

сша

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Китай 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, который гражданка КНР пыталась провезти в сумке и чемодане, сообщает Уссурийская таможня. Женщина сказала, что побоялась их декларировать, так как опасалась кражи в пути. На гражданку КНР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере". Статья предусматривает до 4 лет принудительных работ. Деньги изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. При пересечении границы декларировать нужно наличные, в общей сумме превышающие 10 тысяч долларов. Со 2 марта 2022 года из России можно вывезти не больше 10 тысяч долларов в иностранной валюте. Вывозить наличные рубли по-прежнему можно без ограничений.

https://ria.ru/20230208/vyvoz-1850460472.html

китай

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китай, россия, сша