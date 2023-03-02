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Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов - РИА Новости, 02.03.2023
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02:51 02.03.2023 (обновлено: 02:52 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/dollary-1855252632.html
Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов
Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов - РИА Новости, 02.03.2023
Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов
Таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Китай 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, который гражданка КНР пыталась провезти в сумке и чемодане,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T02:51
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китай
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Китай 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, который гражданка КНР пыталась провезти в сумке и чемодане, сообщает Уссурийская таможня. Женщина сказала, что побоялась их декларировать, так как опасалась кражи в пути. На гражданку КНР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере". Статья предусматривает до 4 лет принудительных работ. Деньги изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. При пересечении границы декларировать нужно наличные, в общей сумме превышающие 10 тысяч долларов. Со 2 марта 2022 года из России можно вывезти не больше 10 тысяч долларов в иностранной валюте. Вывозить наличные рубли по-прежнему можно без ограничений.
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китай, россия, сша
Китай, Россия, США
Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов

Таможенники пресекли попытку гражданки КНР незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Таможенники пресекли незаконный вывоз из России в Китай 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, который гражданка КНР пыталась провезти в сумке и чемодане, сообщает Уссурийская таможня.
«
"Пассажирский автобус прибыл в пункт пропуска МАПП Пограничный с группой китайских граждан, направляющихся в КНР. При прохождении таможенного контроля с использованием досмотровой рентгеновской техники у гражданки КНР в дамской сумке и чемодане таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства: 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней (95 тысячи долларов США)", - говорится в сообщении.
Женщина сказала, что побоялась их декларировать, так как опасалась кражи в пути.
На гражданку КНР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере". Статья предусматривает до 4 лет принудительных работ. Деньги изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.
При пересечении границы декларировать нужно наличные, в общей сумме превышающие 10 тысяч долларов. Со 2 марта 2022 года из России можно вывезти не больше 10 тысяч долларов в иностранной валюте. Вывозить наличные рубли по-прежнему можно без ограничений.
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