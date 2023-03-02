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В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.03.2023
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17:26 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/dnr-1855441238.html
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.03.2023
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:26
2023-03-02T17:26
экономика
донецкая народная республика
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию. "На заседании правительства приняли с коллегами решение о создании в республике Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовой компании", - написал он в своем телеграм-канале. Хоценко добавил, что главной задачей Фонда будет создание в республике комфортной деловой среды и благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса. По его словам, на базе Фонда будут организованы центры "Мой бизнес", осуществляющие широкий спектр услуг от консультаций до предоставления гарантий по полученным в микрофинансовой компании микрокредитам и микрозаймам. "Здесь наши предприниматели смогут получить широкий спектр услуг: от различных консультаций, в том числе по налоговой и бухгалтерской отчетности, повышению предпринимательской грамотности и ориентированию в российском законодательстве до предоставления гарантий по полученным микрокредитам и микрозаймам. Их как раз и будет выдавать микрофинансовая компания", - добавил Хоценко. Премьер уточнил, что функции и полномочия учредителя этих автономных некоммерческих организаций будет осуществлять региональное министерство экономического развития.
https://ria.ru/20230228/lgoty-1854813647.html
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экономика, донецкая народная республика, виталий хоценко
Экономика, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер ДНР Хоценко: в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на Петровский район Донецка
Вид на Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на Петровский район Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию.
"На заседании правительства приняли с коллегами решение о создании в республике Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовой компании", - написал он в своем телеграм-канале.
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Хоценко добавил, что главной задачей Фонда будет создание в республике комфортной деловой среды и благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса. По его словам, на базе Фонда будут организованы центры "Мой бизнес", осуществляющие широкий спектр услуг от консультаций до предоставления гарантий по полученным в микрофинансовой компании микрокредитам и микрозаймам.
"Здесь наши предприниматели смогут получить широкий спектр услуг: от различных консультаций, в том числе по налоговой и бухгалтерской отчетности, повышению предпринимательской грамотности и ориентированию в российском законодательстве до предоставления гарантий по полученным микрокредитам и микрозаймам. Их как раз и будет выдавать микрофинансовая компания", - добавил Хоценко.
Премьер уточнил, что функции и полномочия учредителя этих автономных некоммерческих организаций будет осуществлять региональное министерство экономического развития.
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