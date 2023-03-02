https://ria.ru/20230302/dnr-1855441238.html

В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса

В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.03.2023

В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:26

2023-03-02T17:26

2023-03-02T17:26

экономика

донецкая народная республика

виталий хоценко

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию. "На заседании правительства приняли с коллегами решение о создании в республике Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовой компании", - написал он в своем телеграм-канале. Хоценко добавил, что главной задачей Фонда будет создание в республике комфортной деловой среды и благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса. По его словам, на базе Фонда будут организованы центры "Мой бизнес", осуществляющие широкий спектр услуг от консультаций до предоставления гарантий по полученным в микрофинансовой компании микрокредитам и микрозаймам. "Здесь наши предприниматели смогут получить широкий спектр услуг: от различных консультаций, в том числе по налоговой и бухгалтерской отчетности, повышению предпринимательской грамотности и ориентированию в российском законодательстве до предоставления гарантий по полученным микрокредитам и микрозаймам. Их как раз и будет выдавать микрофинансовая компания", - добавил Хоценко. Премьер уточнил, что функции и полномочия учредителя этих автономных некоммерческих организаций будет осуществлять региональное министерство экономического развития.

https://ria.ru/20230228/lgoty-1854813647.html

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экономика, донецкая народная республика, виталий хоценко