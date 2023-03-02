https://ria.ru/20230302/dnr-1855441238.html
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.03.2023
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:26
2023-03-02T17:26
2023-03-02T17:26
экономика
донецкая народная республика
виталий хоценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2874c2d91f4901e17b3c981961b13663.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию. "На заседании правительства приняли с коллегами решение о создании в республике Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовой компании", - написал он в своем телеграм-канале. Хоценко добавил, что главной задачей Фонда будет создание в республике комфортной деловой среды и благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса. По его словам, на базе Фонда будут организованы центры "Мой бизнес", осуществляющие широкий спектр услуг от консультаций до предоставления гарантий по полученным в микрофинансовой компании микрокредитам и микрозаймам. "Здесь наши предприниматели смогут получить широкий спектр услуг: от различных консультаций, в том числе по налоговой и бухгалтерской отчетности, повышению предпринимательской грамотности и ориентированию в российском законодательстве до предоставления гарантий по полученным микрокредитам и микрозаймам. Их как раз и будет выдавать микрофинансовая компания", - добавил Хоценко. Премьер уточнил, что функции и полномочия учредителя этих автономных некоммерческих организаций будет осуществлять региональное министерство экономического развития.
https://ria.ru/20230228/lgoty-1854813647.html
https://ria.ru/20230302/pasport-1855406994.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_da05206f0eebf3f34d5bf4e925fef4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, виталий хоценко
Экономика, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко
В ДНР создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер ДНР Хоценко: в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости.
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил
, что в республике создадут Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовую компанию.
"На заседании правительства приняли с коллегами решение о создании в республике Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовой компании", - написал он в своем телеграм-канале.
Нотариат вводит дополнительные льготы для участников СВО и их семей
Хоценко добавил, что главной задачей Фонда будет создание в республике комфортной деловой среды и благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса. По его словам, на базе Фонда будут организованы центры "Мой бизнес", осуществляющие широкий спектр услуг от консультаций до предоставления гарантий по полученным в микрофинансовой компании микрокредитам и микрозаймам.
"Здесь наши предприниматели смогут получить широкий спектр услуг: от различных консультаций, в том числе по налоговой и бухгалтерской отчетности, повышению предпринимательской грамотности и ориентированию в российском законодательстве до предоставления гарантий по полученным микрокредитам и микрозаймам. Их как раз и будет выдавать микрофинансовая компания", - добавил Хоценко.
Премьер уточнил, что функции и полномочия учредителя этих автономных некоммерческих организаций будет осуществлять региональное министерство экономического развития.
Отделения МФЦ в ДНР начнут выдавать российские паспорта