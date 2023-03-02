https://ria.ru/20230302/dnr-1855260876.html

В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения

В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения - РИА Новости, 02.03.2023

В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения

В ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению, заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:31

2023-03-02T07:31

2023-03-02T07:31

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению, заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. По его словам, эта цифра растет каждый день, потому что обстрелы Донецка не прекращаются. "Каким-то учреждениям достается снова и снова", - отметил он. Несмотря на обстрелы, работа учреждений продолжается, также идет и восстановление – с помощью регионов-шефов и федерального финансирования. "На сегодня 23 объекта – это то, что было восстановлено уже за прошлый год", - отметил министр. По его словам, эта работа будет продолжаться. "Выстраиваем планы с регионами на этот год, на следующий год – когда какая работа будет продолжаться", - рассказал министр.

https://ria.ru/20230225/donbass-1854240105.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк