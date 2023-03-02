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В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения - РИА Новости, 02.03.2023
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07:31 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/dnr-1855260876.html
В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения
В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения - РИА Новости, 02.03.2023
В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения
В ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению, заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:31
2023-03-02T07:31
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению, заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. По его словам, эта цифра растет каждый день, потому что обстрелы Донецка не прекращаются. "Каким-то учреждениям достается снова и снова", - отметил он. Несмотря на обстрелы, работа учреждений продолжается, также идет и восстановление – с помощью регионов-шефов и федерального финансирования. "На сегодня 23 объекта – это то, что было восстановлено уже за прошлый год", - отметил министр. По его словам, эта работа будет продолжаться. "Выстраиваем планы с регионами на этот год, на следующий год – когда какая работа будет продолжаться", - рассказал министр.
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донецкая народная республика, донецк
Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР обстрелами со стороны ВСУ повреждены 400 объектов здравоохранения

Минздрав ДНР: в республике обстрелами повреждены 400 объектов, еще 50 разрушены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина
Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. В ДНР за год от украинских обстрелов пострадали 400 объектов здравоохранения, 50 из них не подлежат восстановлению, заявил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
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"У нас уже более 400 объектов (различных построек - ред.) в 93 учреждениях повреждено было. В разной степени – начиная от разбитых стекол, заканчивая 50 объектами, которые не подлежат восстановлению. То есть это под снос и под новое строительство", - рассказал Гарцев журналистам.
По его словам, эта цифра растет каждый день, потому что обстрелы Донецка не прекращаются.
"Каким-то учреждениям достается снова и снова", - отметил он.
Несмотря на обстрелы, работа учреждений продолжается, также идет и восстановление – с помощью регионов-шефов и федерального финансирования.
"На сегодня 23 объекта – это то, что было восстановлено уже за прошлый год", - отметил министр. По его словам, эта работа будет продолжаться.
"Выстраиваем планы с регионами на этот год, на следующий год – когда какая работа будет продолжаться", - рассказал министр.
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