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Лавров и Цинь Ган отметили высокий темп развития диалога России и Китая

Лавров и Цинь Ган отметили высокий темп развития диалога России и Китая - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров и Цинь Ган отметили высокий темп развития диалога России и Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 в Нью-Дели выразили удовлетворение высокими темпами развития... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:25

2023-03-02T12:25

2023-03-02T12:25

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сергей лавров

оон

большая двадцатка

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган в ходе встречи на полях G20 в Нью-Дели выразили удовлетворение высокими темпами развития политического диалога и практического сотрудничества, заявили в четверг в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества. Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран", - указали в дипведомстве. "Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями по ключевым аспектам деятельности "Группы двадцати", взаимодействию двух стран в данном формате. Подчеркнута важность укрепления тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина на различных международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС и другие форматы", - отметили в МИД РФ. Министры также подписали план консультаций между МИД двух стран на 2023 год.

https://ria.ru/20230221/mir-1853542209.html

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