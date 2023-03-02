Суд отложил заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева
Суд отложил до 10 марта заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Измайловский суд Москвы на выездном заседании в СИЗО-1 отложил на 10 марта рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева из-за лечения в кардиоцентре другого фигуранта - главы фармацевтической компании ООО "Биотэк" Бориса Шпигеля, рассказал РИА Новости адвокат Белозерцева Алексей Шуварин.
"Заседание отложено на 10 марта, сегодня не получилось его провести из-за лечения Бориса Исааковича" - сказал собеседник агентства.
Ранее суд постановил проводить заседания в выездном формате в здании СИЗО-1 из-за болезни Бориса Шпигеля, однако в начале недели он был госпитализирован в кардиоцентр.
Ранее Генпрокуратура попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку, по ее мнению, обвиняемые сохранили инструменты влияния на ход рассмотрения дела в Пензе, могут оказывать давление на участников и общественное мнение.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.