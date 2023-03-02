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Суд отложил заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева - РИА Новости, 02.03.2023
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13:44 02.03.2023 (обновлено: 13:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/delo-1855359743.html
Суд отложил заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева
Суд отложил заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева - РИА Новости, 02.03.2023
Суд отложил заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева
Измайловский суд Москвы на выездном заседании в СИЗО-1 отложил на 10 марта рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:44
2023-03-02T13:45
москва
пензенская область
пенза
иван белозерцев
борис шпигель
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Измайловский суд Москвы на выездном заседании в СИЗО-1 отложил на 10 марта рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева из-за лечения в кардиоцентре другого фигуранта - главы фармацевтической компании ООО "Биотэк" Бориса Шпигеля, рассказал РИА Новости адвокат Белозерцева Алексей Шуварин. "Заседание отложено на 10 марта, сегодня не получилось его провести из-за лечения Бориса Исааковича" - сказал собеседник агентства. Ранее суд постановил проводить заседания в выездном формате в здании СИЗО-1 из-за болезни Бориса Шпигеля, однако в начале недели он был госпитализирован в кардиоцентр. Ранее Генпрокуратура попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку, по ее мнению, обвиняемые сохранили инструменты влияния на ход рассмотрения дела в Пензе, могут оказывать давление на участников и общественное мнение. Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
https://ria.ru/20221109/shpigel-1830234778.html
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
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пензенская область
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москва, пензенская область, пенза, иван белозерцев, борис шпигель, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Пензенская область, Пенза, Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отложил заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева

Суд отложил до 10 марта заседание по делу экс-главы Пензенской области Белозерцева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Измайловский суд Москвы на выездном заседании в СИЗО-1 отложил на 10 марта рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева из-за лечения в кардиоцентре другого фигуранта - главы фармацевтической компании ООО "Биотэк" Бориса Шпигеля, рассказал РИА Новости адвокат Белозерцева Алексей Шуварин.
"Заседание отложено на 10 марта, сегодня не получилось его провести из-за лечения Бориса Исааковича" - сказал собеседник агентства.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Бизнесмен Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения
9 ноября 2022, 14:44
Ранее суд постановил проводить заседания в выездном формате в здании СИЗО-1 из-за болезни Бориса Шпигеля, однако в начале недели он был госпитализирован в кардиоцентр.
Ранее Генпрокуратура попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку, по ее мнению, обвиняемые сохранили инструменты влияния на ход рассмотрения дела в Пензе, могут оказывать давление на участников и общественное мнение.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров ООО "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года
22 декабря 2022, 10:34
 
МоскваПензенская областьПензаИван БелозерцевБорис ШпигельГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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