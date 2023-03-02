https://ria.ru/20230302/dannye-1855343481.html

ГД одобрила закон о перечне данных, передаваемых правоохранительным органам

ГД одобрила закон о перечне данных, передаваемых правоохранительным органам - РИА Новости, 02.03.2023

ГД одобрила закон о перечне данных, передаваемых правоохранительным органам

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:27

2023-03-02T13:27

2023-03-02T13:27

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию правоохранительных органов. Изменения вносятся в закон "О связи". В первом чтении законопроект был принят 9 декабря 2021 года. Законопроект устанавливает список данных, которые собственник или иной владелец технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности. Согласно документу, собственник или иной владелец техсетей связи обязан обеспечить хранение в течение трех лет информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений. По законному требованию эти данные должны быть предоставлены правоохранительным органам. Как говорится в пояснительной записке, проект содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях. В случае принятия законопроект вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. К законопроекту поступило четыре поправки, которые были одобрены комитетом. Данные поправки к проекту устанавливают перечень информации, которую собственник технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечивают безопасность России. Кроме того, на правительство РФ возлагается полномочие по установлению состава указанной информации, порядка ее предоставления, порядка взаимодействия названных лиц с уполномоченными органами, а также по осуществлению контроля над деятельностью указанных лиц.

https://ria.ru/20230301/popravki-1855057537.html

https://ria.ru/20230228/osuzhdennye-1854950432.html

https://ria.ru/20230302/feyki-1855343063.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф