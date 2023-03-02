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В Дании поставили украинцев на место после скандала с русской учительницей

В Дании поставили украинцев на место после скандала с русской учительницей - РИА Новости, 02.03.2023

В Дании поставили украинцев на место после скандала с русской учительницей

Украинские беженцы устроили скандал в одной из школ датского города Хельсингер из-за учительницы, имеющей русские корни, говорится в материале телеканала TV2. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T01:48

2023-03-02T01:48

2023-03-02T01:48

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украинские беженцы устроили скандал в одной из школ датского города Хельсингер из-за учительницы, имеющей русские корни, говорится в материале телеканала TV2.Впервые конфликтная ситуация возникла в начале февраля. "Обычно в так называемых приемных классах присутствует два учителя. Так было и на сей раз: датско-русская учительница впервые встретилась со школьниками и вела урок вместе с датской коллегой", - отмечается в сюжете.Во время урока двое украинских учеников допустили по отношению к учительнице с русскими корнями "грубую выходку", после занятия оба педагога отправились к руководству учебного заведения, при этом инициативу взяла на себя именно датская учительница, которая выразила "гнев, разочарование и негодование" из-за поведения украинцев.В результате завуч провела с учениками беседу, а родителям разослали письмо, где говорилось, что один из учителей подвергся травле и что это должно прекратиться. "Но письмо лишь спровоцировало ответную реакцию. По словам руководства школы, трое родителей написали, что не желают, чтобы их детей обучал учитель с русскими корнями", - говорится в статье.Одна из украинок по имени Диана Чинба заявила, что приглашать русского учителя работать с украинскими детьми "неуважительно по отношению ко всем украинцам". Другая женщина, Ульяна Ставинога, предупредила, что ее сын не вернется в школу, пока "датско-русская" учительница не уйдет.Однако в школе менять назначенного классу учителя отказались, отметив, что та прожила в Дании 30 лет, имеет местное гражданство, закончила педагогические курсы и преподает уже много лет — и потому ее компетенция не вызывает вопросов.Мэр Хельсингера Бенедикте Кьер поддержала школу, назвав этот случай "весьма досадным". "Матери хотят, чтобы школа уволила учителя. Но у нас в Дании так не принято. Мы не увольняем людей по национальному признаку", — указала она.При этом 24 февраля ситуация обострилась. В тот день двое украинцев ворвались в другой класс, где вела урок учительница русского происхождения. "Они собирались вывесить украинский флаг, чтобы вывести из себя датско-русского учителя", — отметили в школе.Другой преподаватель попыталась вернуть украинских школьников в их класс и потребовала убрать флаг, а получив отказ, она просто забрала его, после этого вместе с классным руководителем и завучем они попытались объяснить украинским ученикам, что в школе и на занятиях "принят нейтралитет"."Не успели учителя вернуться на место, как школьники заперлись в туалете, где "плакали и громко разговаривали по телефону". До конца дня завуч снова поговорила с учениками. Как сообщают в школе, дети заявили, что "раз у вас есть русские сотрудники, значит, вы поддерживаете Россию". В тот же день у нескольких учителей случился нервный срыв", - резюмировал TV2.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html

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