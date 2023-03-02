https://ria.ru/20230302/covid-19-1855322134.html

Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19

Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023

Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19

Сенат США единогласно принял законопроект, требующий от правительства страны рассекретить все разведданные о происхождении COVID-19, сообщил один из инициаторов РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:15

2023-03-02T12:15

2023-03-02T12:15

в мире

сша

китай

ухань

джош хоули

коронавирус covid-19

коронавирусы

распространение коронавируса

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Сенат США единогласно принял законопроект, требующий от правительства страны рассекретить все разведданные о происхождении COVID-19, сообщил один из инициаторов нового закона - сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, Минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230301/covid-1855047536.html

сша

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, китай, ухань, джош хоули, коронавирус covid-19, коронавирусы, распространение коронавируса, кристофер рэй, фбр