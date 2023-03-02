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Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
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12:15 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/covid-19-1855322134.html
Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19
Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19
Сенат США единогласно принял законопроект, требующий от правительства страны рассекретить все разведданные о происхождении COVID-19, сообщил один из инициаторов РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:15
2023-03-02T12:15
в мире
сша
китай
ухань
джош хоули
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Сенат США единогласно принял законопроект, требующий от правительства страны рассекретить все разведданные о происхождении COVID-19, сообщил один из инициаторов нового закона - сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, Минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
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в мире, сша, китай, ухань, джош хоули, коронавирус covid-19, коронавирусы, распространение коронавируса, кристофер рэй, фбр
В мире, США, Китай, Ухань, Джош Хоули, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Распространение коронавируса, Кристофер Рэй, ФБР
Сенат США принял проект, требующий раскрыть данные о происхождении COVID-19

Сенат США принял проект с требованием раскрыть разведданные о происхождении COVID-19

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Сенат США единогласно принял законопроект, требующий от правительства страны рассекретить все разведданные о происхождении COVID-19, сообщил один из инициаторов нового закона - сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули.
«
"Сегодня сенат единогласно принял мой законопроект о требовании рассекретить все разведданные о происхождении коронавируса, имеющихся у правительства. Люди должны знать правду!" - написал Хоули в Twitter.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, Минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
Лаборатория для проведения тестов на COVID-19 в Ухане, Китай - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19
1 марта, 10:51
 
В миреСШАКитайУханьДжош ХоулиКоронавирус COVID-19КоронавирусыРаспространение коронавирусаКристофер РэйФБР
 
 
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