https://ria.ru/20230302/byudzhet-1855495227.html
Доходы бюджетной системы России превысили ожидания, заявил Силуанов
Доходы бюджетной системы России превысили ожидания, заявил Силуанов - РИА Новости, 02.03.2023
Доходы бюджетной системы России превысили ожидания, заявил Силуанов
Те, кто прогнозировал дисбаланс бюджетной системы РФ, сильно расстроятся, ее доходы за январь-февраль 2023 года превысили ожидания и составили 5 триллионов... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T22:13
2023-03-02T22:13
2023-03-02T22:19
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Те, кто прогнозировал дисбаланс бюджетной системы РФ, сильно расстроятся, ее доходы за январь-февраль 2023 года превысили ожидания и составили 5 триллионов рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Так вот я хочу сказать, что по итогам февраля (еще эта информация нигде у аналитиков не звучала) мы видим, что за январь-февраль текущего года доходов поступило больше, чем за январь-февраль прошлого года, несмотря на то что наши планы по году в целом были более скромные. Поэтому сейчас мы публикуем соответствующую статистику", - сказал министр в интервью телеканалу RT. В беседе с журналистами Силуанов уточнил, что за 2 месяца 2023 года в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 5 триллионов рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. По его словам, сейчас Казначейство осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы. Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.
https://ria.ru/20230302/poslanie-1855451685.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), urals
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Urals
Доходы бюджетной системы России превысили ожидания, заявил Силуанов
Силуанов: доходы бюджетной системы России за январь и февраль превысили ожидания
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Те, кто прогнозировал дисбаланс бюджетной системы РФ, сильно расстроятся, ее доходы за январь-февраль 2023 года превысили ожидания и составили 5 триллионов рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Так вот я хочу сказать, что по итогам февраля (еще эта информация нигде у аналитиков не звучала) мы видим, что за январь-февраль текущего года доходов поступило больше, чем за январь-февраль прошлого года, несмотря на то что наши планы по году в целом были более скромные. Поэтому сейчас мы публикуем соответствующую статистику", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
В беседе с журналистами Силуанов уточнил, что за 2 месяца 2023 года в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 5 триллионов рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. По его словам, сейчас Казначейство осуществляет распределение этих доходов по уровням бюджетной системы.
Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина,
был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Ur
als и сокращением объемов экспорта природного газа.
Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина