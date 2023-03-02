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Песков переадресовал силовикам вопросы об операции в Брянской области
Песков переадресовал силовикам вопросы об операции в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
Песков переадресовал силовикам вопросы об операции в Брянской области
Детали операции в Брянской области по уничтожению террористов пойдут по линии силовиков, будущее расследование все установит, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:47
2023-03-02T13:47
2023-03-02T13:47
происшествия
брянская область
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Детали операции в Брянской области по уничтожению террористов пойдут по линии силовиков, будущее расследование все установит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг губернатор Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. "Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно установить доподлинно, кто это. Всем этим будут заниматься наши силовые ведомства, информация будет поступать от них", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле действия в Брянской области с украинскими властями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, дмитрий песков
Происшествия, Брянская область, Россия, Дмитрий Песков
Песков переадресовал силовикам вопросы об операции в Брянской области
Песков: детали операции в Брянской области по уничтожению террористов пойдут от силовиков
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Детали операции в Брянской области по уничтожению террористов пойдут по линии силовиков, будущее расследование все установит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг губернатор Александр Богомаз
сообщил, что с Украины
на территорию Климовского района
в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок.
"Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно установить доподлинно, кто это. Всем этим будут заниматься наши силовые ведомства, информация будет поступать от них", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле действия в Брянской области с украинскими властями.
Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области