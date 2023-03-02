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В Брянской области делают все для уничтожения террористов, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2023
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13:45 02.03.2023 (обновлено: 14:39 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855359932.html
В Брянской области делают все для уничтожения террористов, заявил Песков
В Брянской области делают все для уничтожения террористов, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2023
В Брянской области делают все для уничтожения террористов, заявил Песков
В Брянской области принимаются меры по уничтожению террористов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:45
2023-03-02T14:39
происшествия
брянская область
россия
украина
дмитрий песков
александр богомаз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Брянской области принимаются меры по уничтожению террористов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют", — сказал он.Отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле это нападение с украинскими властями, Песков подчеркнул, что вся информация будет поступать от силовых ведомств, а детали установит будущее расследование.Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин сейчас находится в Кремле и получает постоянные доклады от руководителя ФСБ, министра обороны, главы Росгвардии, губернатора Брянской области. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, сейчас в Климовском районе проходит операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.По информации губернатора Александра Богомаза, утром на территорию Климовского района проникла украинская ДРГ. В селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль, при этом погиб местный житель, десятилетний ребенок получил ранения.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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происшествия, брянская область, россия, украина, дмитрий песков, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Александр Богомаз
В Брянской области делают все для уничтожения террористов, заявил Песков

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ
Совместная работа Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Совместная работа Росгвардии и ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Брянской области принимаются меры по уничтожению террористов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют", — сказал он.
Отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле это нападение с украинскими властями, Песков подчеркнул, что вся информация будет поступать от силовых ведомств, а детали установит будущее расследование.
Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин сейчас находится в Кремле и получает постоянные доклады от руководителя ФСБ, министра обороны, главы Росгвардии, губернатора Брянской области.
Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
Вчера, 14:04
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, сейчас в Климовском районе проходит операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.
По информации губернатора Александра Богомаза, утром на территорию Климовского района проникла украинская ДРГ. В селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль, при этом погиб местный житель, десятилетний ребенок получил ранения.
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Вчера, 12:28
 
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