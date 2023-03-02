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Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области
Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области
Президент России Владимир Путин в Кремле получает постоянные доклады от руководителей силовых ведомств в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:34
2023-03-02T13:34
2023-03-02T13:42
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле получает постоянные доклады от руководителей силовых ведомств в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков", - сказал Песков журналистам."Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза, губернатора Брянской области, о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", - добавил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области
Песков: Бортников, Шойгу и Золотов докладывают Путину о ситуации в Брянской области