https://ria.ru/20230302/bryansk-1855355644.html

Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области

Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области

Президент России Владимир Путин в Кремле получает постоянные доклады от руководителей силовых ведомств в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:34

2023-03-02T13:34

2023-03-02T13:42

брянская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле получает постоянные доклады от руководителей силовых ведомств в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков", - сказал Песков журналистам."Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза, губернатора Брянской области, о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230302/unichtozhenie-1855329911.html

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Кирилл Волков

брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, дмитрий песков, безопасность