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В Бресте пресекли попытку проведения акции сторонниками "Редана" - РИА Новости, 02.03.2023
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07:44 02.03.2023 (обновлено: 07:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/brest-1855261907.html
В Бресте пресекли попытку проведения акции сторонниками "Редана"
В Бресте пресекли попытку проведения акции сторонниками "Редана" - РИА Новости, 02.03.2023
В Бресте пресекли попытку проведения акции сторонниками "Редана"
В белорусском Бресте в среду пресечена попытка проведения массовой акции сторонников субкультуры "Рёдан", 52 человека, в основном несовершеннолетние, доставлены РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:44
2023-03-02T07:45
брест
белоруссия
гомель
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. В белорусском Бресте в среду пресечена попытка проведения массовой акции сторонников субкультуры "Рёдан", 52 человека, в основном несовершеннолетние, доставлены в отделение милиции, сообщило УВД Брестского облисполкома. Во вторник в Гомеле сотрудники милиции также пресекли попытку провести несанкционированную акцию с участием сторонников субкультуры "Рёдан", в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние. Позже несовершеннолетние были переданы родителям. СК Белоруссии возбудил дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходят установление и розыск организаторов акции. "В Бресте по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, вблизи крупных торговых центров собрались сторонники так называемого ЧВК "Рёдан". Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия", - говорится в сообщении УВД в его телеграм-канале. Отмечается, что без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 52 человека, 41 из которых – несовершеннолетние. "В отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность", - пояснили в милиции Брестской области. Там добавили, что устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Ранее белорусские правоохранителей отмечали, что субкультура "Рёдан" возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Рёдан". СК Белоруссии заявил, что аналогичные "сборы" таких подростков-приверженцев субкультуры в России и Украине заканчивались беспорядками и массовыми драками в общественных местах.
https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html
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брест, белоруссия, гомель, следственный комитет россии (ск рф)
Брест, Белоруссия, Гомель, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бресте пресекли попытку проведения акции сторонниками "Редана"

В белорусском Бресте пресекли попытку проведения акции сторонниками "Редана"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 мар - РИА Новости. В белорусском Бресте в среду пресечена попытка проведения массовой акции сторонников субкультуры "Рёдан", 52 человека, в основном несовершеннолетние, доставлены в отделение милиции, сообщило УВД Брестского облисполкома.
Во вторник в Гомеле сотрудники милиции также пресекли попытку провести несанкционированную акцию с участием сторонников субкультуры "Рёдан", в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние. Позже несовершеннолетние были переданы родителям. СК Белоруссии возбудил дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходят установление и розыск организаторов акции.
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"В Бресте по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, вблизи крупных торговых центров собрались сторонники так называемого ЧВК "Рёдан". Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия", - говорится в сообщении УВД в его телеграм-канале. Отмечается, что без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 52 человека, 41 из которых – несовершеннолетние.
"В отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность", - пояснили в милиции Брестской области. Там добавили, что устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции.
Ранее белорусские правоохранителей отмечали, что субкультура "Рёдан" возникла в качестве подражания японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Рёдан". СК Белоруссии заявил, что аналогичные "сборы" таких подростков-приверженцев субкультуры в России и Украине заканчивались беспорядками и массовыми драками в общественных местах.
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