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"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана - РИА Новости, 02.03.2023
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Шоубиз
 
18:55 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/bilan-1855466692.html
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана - РИА Новости, 02.03.2023
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана
Яна Рудковская призналась, что первые масштабные шоу Димы Билана в начале его карьеры не всегда окупались. По словам продюсера, подобные концерты были нужны для РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:55
2023-03-02T18:55
шоубиз
яна рудковская
дима билан (виктор белан)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Яна Рудковская призналась, что первые масштабные шоу Димы Билана в начале его карьеры не всегда окупались. По словам продюсера, подобные концерты были нужны для имиджа артиста. Однако она добавила, что все вложенные в певца деньги окупились. Рудковская начала сотрудничать с музыкантом в 2005 году. До нее продюсером артиста был Юрий Айзеншпис. Ранее Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что оплачивает свои расходы самостоятельно.
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яна рудковская, дима билан (виктор белан), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Яна Рудковская, Дима Билан (Виктор Белан), Знаменитости, Шоу-бизнес
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана

Рудковская назвала потраченные на шоу Билана суммы в начале его карьеры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Яна Рудковская призналась, что первые масштабные шоу Димы Билана в начале его карьеры не всегда окупались. По словам продюсера, подобные концерты были нужны для имиджа артиста.
«

"В начале пути мы с Димой вкладывали в себя, в собственное имя. Когда у тебя крутые концерты это статус артиста. Иногда по 1,5-2 миллиона долларов стоило шоу. А выручка была примерно такая же или меньше", – поделилась знаменитость "Пятому каналу".

Однако она добавила, что все вложенные в певца деньги окупились.
«
"Но потом все эти дивиденды вернулись. Я всегда мало проигрываю", – заключила продюсер.
Рудковская начала сотрудничать с музыкантом в 2005 году. До нее продюсером артиста был Юрий Айзеншпис.
Ранее Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что оплачивает свои расходы самостоятельно.
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ШоубизЯна РудковскаяДима Билан (Виктор Белан)ЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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