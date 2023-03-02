https://ria.ru/20230302/bilan-1855466692.html

"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана

"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана - РИА Новости, 02.03.2023

"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана

Яна Рудковская призналась, что первые масштабные шоу Димы Билана в начале его карьеры не всегда окупались. По словам продюсера, подобные концерты были нужны для РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:55

2023-03-02T18:55

2023-03-02T18:55

шоубиз

яна рудковская

дима билан (виктор белан)

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Яна Рудковская призналась, что первые масштабные шоу Димы Билана в начале его карьеры не всегда окупались. По словам продюсера, подобные концерты были нужны для имиджа артиста. Однако она добавила, что все вложенные в певца деньги окупились. Рудковская начала сотрудничать с музыкантом в 2005 году. До нее продюсером артиста был Юрий Айзеншпис. Ранее Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что оплачивает свои расходы самостоятельно.

https://ria.ru/20220907/rudkovskaya-1815172861.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна рудковская, дима билан (виктор белан), знаменитости, шоу-бизнес