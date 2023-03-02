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"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана - РИА Новости, 02.03.2023
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана
Яна Рудковская призналась, что первые масштабные шоу Димы Билана в начале его карьеры не всегда окупались. По словам продюсера, подобные концерты были нужны для РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:55
2023-03-02T18:55
2023-03-02T18:55
шоубиз
яна рудковская
дима билан (виктор белан)
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Яна Рудковская призналась, что первые масштабные шоу Димы Билана в начале его карьеры не всегда окупались. По словам продюсера, подобные концерты были нужны для имиджа артиста. Однако она добавила, что все вложенные в певца деньги окупились. Рудковская начала сотрудничать с музыкантом в 2005 году. До нее продюсером артиста был Юрий Айзеншпис. Ранее Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что оплачивает свои расходы самостоятельно.
https://ria.ru/20220907/rudkovskaya-1815172861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яна рудковская, дима билан (виктор белан), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Яна Рудковская, Дима Билан (Виктор Белан), Знаменитости, Шоу-бизнес
"Шоу за два миллиона": Рудковская рассказала о вложениях в карьеру Билана
Рудковская назвала потраченные на шоу Билана суммы в начале его карьеры