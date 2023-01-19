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Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже - РИА Новости, 19.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230119/rudkovskaya-1846052169.html
Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже
Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже - РИА Новости, 19.01.2023
Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже
Яна Рудковская назвала "враньем" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что всегда оплачивает отели самостоятельно, кроме... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:06
2023-01-19T19:06
шоубиз
яна рудковская
париж
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Яна Рудковская назвала "враньем" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что всегда оплачивает отели самостоятельно, кроме отдельных случаев. Кроме того, она обвинила сплетников в "мелочной лжи". Также продюсер отметила, что у нее достаточно финансов для поездки в Париж. Ранее PR-директор люксовых отелей выложила информацию, что продюсер искала гостиницу по бартеру. Также она посоветовала звезде сидеть дома. В сентябре показала свои документы в подтверждение возраста. Причиной послужили слухи о том, что знаменитость скрывает истинную дату рождения.
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яна рудковская, париж
Шоубиз, Яна Рудковская, Париж
19:06 19.01.2023
 
Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже

Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Яна Рудковская назвала "враньем" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что всегда оплачивает отели самостоятельно, кроме отдельных случаев.

"Это вранье! Я не просила никаких бартеров и в принципе плачу за себя всегда сама , если на меня не выходят с конкретными предложениями. И то я очень долго взвешиваю все за и против . Номер мне искали мои сотрудники через агентства и только за деньги", – возмутилась продюсер в своем Telegram-канале.

Кроме того, она обвинила сплетников в "мелочной лжи".

"Но вообще это смешно. Сына в покое оставили, возраст в покое оставили, диплом в покое оставили. Теперь уже спустились совсем до мелочной лжи", – добавила знаменитость.

Также продюсер отметила, что у нее достаточно финансов для поездки в Париж.

"Все знают, что я нормально зарабатываю и уж точно Париж могу себе раз в год позволить после того, как отфигачила все новогодние праздники", – заключила Рудковская.

Ранее PR-директор люксовых отелей выложила информацию, что продюсер искала гостиницу по бартеру. Также она посоветовала звезде сидеть дома.
В сентябре показала свои документы в подтверждение возраста. Причиной послужили слухи о том, что знаменитость скрывает истинную дату рождения.
Продюсер Яна Рудковская перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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