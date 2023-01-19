https://ria.ru/20230119/rudkovskaya-1846052169.html

Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже

Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже - РИА Новости, 19.01.2023

Рудковская возмутилась слухами о поиске бесплатного жилья в Париже

Яна Рудковская назвала "враньем" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что всегда оплачивает отели самостоятельно, кроме... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:06

2023-01-19T19:06

2023-01-19T19:06

шоубиз

яна рудковская

париж

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Яна Рудковская назвала "враньем" слухи о поиске бесплатного жилья в Париже на Неделе моды. Она заявила, что всегда оплачивает отели самостоятельно, кроме отдельных случаев. Кроме того, она обвинила сплетников в "мелочной лжи". Также продюсер отметила, что у нее достаточно финансов для поездки в Париж. Ранее PR-директор люксовых отелей выложила информацию, что продюсер искала гостиницу по бартеру. Также она посоветовала звезде сидеть дома. В сентябре показала свои документы в подтверждение возраста. Причиной послужили слухи о том, что знаменитость скрывает истинную дату рождения.

https://ria.ru/20210722/rudkovskaya-1742381994.html

париж

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна рудковская, париж