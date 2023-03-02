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Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов - РИА Новости, 02.03.2023
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13:26 02.03.2023
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Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов
Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов - РИА Новости, 02.03.2023
Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов
Минобрнауки России уделяет особое внимание обеспечению безопасности в вузах на приграничных территориях в условиях террористической угрозы, в которых живут... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:26
2023-03-02T13:26
россия
константин могилевский
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобрнауки России уделяет особое внимание обеспечению безопасности в вузах на приграничных территориях в условиях террористической угрозы, в которых живут такие субъекты, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он добавил, что министерство будет очень надеяться на то, что те сценарии, при которых придется задействовать антитеррористические схемы реагирования, не реализуются.
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россия, константин могилевский, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), безопасность
Россия, Константин Могилевский, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Безопасность
Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов

Минобрнауки уделяет особое внимание безопасности в вузах приграничных регионов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобрнауки России уделяет особое внимание обеспечению безопасности в вузах на приграничных территориях в условиях террористической угрозы, в которых живут такие субъекты, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
«
"Существует регламент, требования к обеспечению безопасности в вузах, касающиеся в том числе и антитеррористической защищённости, и в условиях террористической угрозы, в которой, к сожалению, наши приграничные регионы живут, особое внимание обеспечению безопасности в вузах уделяется", - сказал Могилевский журналистам.
Он добавил, что министерство будет очень надеяться на то, что те сценарии, при которых придется задействовать антитеррористические схемы реагирования, не реализуются.
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