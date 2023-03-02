https://ria.ru/20230302/bezopasnost-1855343347.html

Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов

Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов - РИА Новости, 02.03.2023

Минобрнауки следит за безопасностью в вузах приграничных регионов

Минобрнауки России уделяет особое внимание обеспечению безопасности в вузах на приграничных территориях в условиях террористической угрозы, в которых живут... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:26

2023-03-02T13:26

2023-03-02T13:26

россия

константин могилевский

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

безопасность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобрнауки России уделяет особое внимание обеспечению безопасности в вузах на приграничных территориях в условиях террористической угрозы, в которых живут такие субъекты, сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он добавил, что министерство будет очень надеяться на то, что те сценарии, при которых придется задействовать антитеррористические схемы реагирования, не реализуются.

https://ria.ru/20230302/unichtozhenie-1855329911.html

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россия, константин могилевский, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), безопасность