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"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 02.03.2023 (обновлено: 12:11 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/berbok-1855307230.html
"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев
"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев - РИА Новости, 02.03.2023
"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:27
2023-03-02T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
германия
анналена бербок
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине. "После ее прошлых заявлений о России, она не может выступать посредником в украинском конфликте", — написал один из комментаторов. "Бербок вместо того, чтобы действительно предложить Лаврову мирный план только выступает с пустыми требованиями", — отметил другой."Вместо дипломатии министр иностранных дел Германии занимается пиаром", — возмутился третий. "Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии", — поделился мнением еще один читатель. "Она обращается не по адресу", — заключил читатель. Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России". Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html
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в мире, германия, анналена бербок, сергей лавров, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Анналена Бербок, Сергей Лавров, Украина, Россия
"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев

Читатели Die Welt раскритиковали требования главы МИД ФРГ Бербок к Лаврову по Украине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине.

"После ее прошлых заявлений о России, она не может выступать посредником в украинском конфликте", — написал один из комментаторов.
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"Бербок вместо того, чтобы действительно предложить Лаврову мирный план только выступает с пустыми требованиями", — отметил другой.

"Вместо дипломатии министр иностранных дел Германии занимается пиаром", — возмутился третий.

"Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии", — поделился мнением еще один читатель.

"Она обращается не по адресу", — заключил читатель.

Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России". Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияАнналена БербокСергей ЛавровУкраинаРоссия
 
 
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