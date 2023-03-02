"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев
Читатели Die Welt раскритиковали требования главы МИД ФРГ Бербок к Лаврову по Украине
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине.
"После ее прошлых заявлений о России, она не может выступать посредником в украинском конфликте", — написал один из комментаторов.
"После ее прошлых заявлений о России, она не может выступать посредником в украинском конфликте", — написал один из комментаторов.
"Бербок вместо того, чтобы действительно предложить Лаврову мирный план только выступает с пустыми требованиями", — отметил другой.
"Вместо дипломатии министр иностранных дел Германии занимается пиаром", — возмутился третий.
"Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии", — поделился мнением еще один читатель.
"Она обращается не по адресу", — заключил читатель.
Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России". Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
"Вместо дипломатии министр иностранных дел Германии занимается пиаром", — возмутился третий.
"Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии", — поделился мнением еще один читатель.
"Она обращается не по адресу", — заключил читатель.
Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России". Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.