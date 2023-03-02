https://ria.ru/20230302/berbok-1855307230.html

"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев

"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев - РИА Новости, 02.03.2023

"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:27

2023-03-02T11:27

2023-03-02T12:11

специальная военная операция на украине

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анналена бербок

сергей лавров

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение главы МИД Германии Анналены Бербок к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием прекратить конфликт на Украине. "После ее прошлых заявлений о России, она не может выступать посредником в украинском конфликте", — написал один из комментаторов. "Бербок вместо того, чтобы действительно предложить Лаврову мирный план только выступает с пустыми требованиями", — отметил другой."Вместо дипломатии министр иностранных дел Германии занимается пиаром", — возмутился третий. "Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии", — поделился мнением еще один читатель. "Она обращается не по адресу", — заключил читатель. Высказывания Бербок не раз делали ее мишенью для критики. Так, на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности она сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". В конце января, на заседании ПАСЕ, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России". Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а ее ведомству пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855277057.html

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855279450.html

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в мире, германия, анналена бербок, сергей лавров, украина, россия