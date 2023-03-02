https://ria.ru/20230302/bayden-1855254386.html

Байден оскорбил белых американцев и вывел их из себя

Байден оскорбил белых американцев и вывел их из себя - РИА Новости, 02.03.2023

Байден оскорбил белых американцев и вывел их из себя

Читателей издания New York Post возмутила расистская шутка президента США Джо Байдена во время мероприятия в честь "месяца афроамериканской истории" в Белом... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T03:46

2023-03-02T03:46

2023-03-02T03:46

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Читателей издания New York Post возмутила расистская шутка президента США Джо Байдена во время мероприятия в честь "месяца афроамериканской истории" в Белом доме."Может, я и белый парень, но не дурак", – заявил Байден гостям, преимущественно афроамериканцам, которые отреагировали на это высказывание одобрительными возгласами."Извини, Джо. Ты по-прежнему дурак", - заявил пользователь Bobby Horton."С этим Байденом мы с каждым днем опускаемся все ниже. Америка обесчещена", - посетовал Matt Joseph."Ты не волнуйся, Джо. Быть белым — нормально", - заметил Dwayne Camacho."Интересно, что он говорит про черных без посторонних", - задался вопросом Jake."Правильнее было сказать: "Может, я и белый, но я дурак". Он действительно дурак и все перепутал", - убежден The Artful Todger."Один из самых странных и пугающих президентов, каких я видел за свою жизнь. Умственно отсталый имбецил. Страшно, когда такой человек у власти", – возмутился CRD D."Какой стыд, какой урод! Представьте себе такое заявление: "Может, я и черный, но я не дурак"", - отметил Ling McFing."Пациент психушки", - констатировал Sid Hatrack."Давай, Джо, сплачивай нас", - написал Thomas Roman, вспомнив об обещании Байдена "сплотить нацию" после победы на выборах."Надеюсь, в ближайшем будущем какие-нибудь ступеньки покончат с этим клоуном", - добавил Mickey33410.В декабре прошлого года Байден сделал похожее высказывание, в тот раз объектом "шутки" стали ирландцы. Беседуя с участниками встречи, посвященной пособиям для ветеранов, американский лидер поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны словами: "Может, я и ирландец, но не дурак". Тогда аудитория, состоящая из ветеранов вооруженных сил и федеральных чиновников, выслушала комментарии президента с "озадаченным молчанием".Ранее глава Белого дома спровоцировал скандал, когда заявил, что афроамериканские избиратели "не черные", если они поддерживают экс-президента Дональда Трампа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230203/bayden-1849466063.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп