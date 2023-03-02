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ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 02.03.2023
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16:46 02.03.2023 (обновлено: 17:46 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/banknoty-1855424235.html
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 02.03.2023
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:46
2023-03-02T17:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России."В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысячу рублей, банкноту в 5 тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", - заявил он.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Зампред ЦБ Белов: модернизированные банкноты в тысячу и пять тысяч рублей представят летом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысячу рублей, банкноту в 5 тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", - заявил он.
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей
1 августа 2022, 02:46
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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