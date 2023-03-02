https://ria.ru/20230302/banknoty-1855424235.html
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 02.03.2023
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:46
2023-03-02T16:46
2023-03-02T17:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России."В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысячу рублей, банкноту в 5 тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", - заявил он.
https://ria.ru/20220801/banknoty-1806308702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Зампред ЦБ Белов: модернизированные банкноты в тысячу и пять тысяч рублей представят летом
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысячу рублей, банкноту в 5 тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", - заявил он.
Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей