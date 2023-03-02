https://ria.ru/20230302/banknoty-1855424235.html

ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 02.03.2023

ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:46

2023-03-02T16:46

2023-03-02T17:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Банк России летом планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов, выступая на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России."В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысячу рублей, банкноту в 5 тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", - заявил он.

https://ria.ru/20220801/banknoty-1806308702.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)