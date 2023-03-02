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МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова - РИА Новости, 02.03.2023
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21:02 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ataka-1855489370.html
МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова
МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова - РИА Новости, 02.03.2023
МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова
МИД РФ будет доносить информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:02
2023-03-02T21:02
в мире
брянская область
россия
украина
мария захарова
александр богомаз
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД РФ будет доносить информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. "МИД будет доносить эту информацию на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание, потому что западные партнеры — мы уже в кавычках говорим партнеры, на самом деле режимы, которые себя давно дискредитировали — уже делают все, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых становится все больше и больше со стороны режима Зеленского", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.
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в мире, брянская область, россия, украина, мария захарова, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Брянская область, Россия, Украина, Мария Захарова, Александр Богомаз, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова

Захарова: МИД России будет доносить миру информацию об атаке в Брянской области

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД РФ будет доносить информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
"МИД будет доносить эту информацию на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание, потому что западные партнеры — мы уже в кавычках говорим партнеры, на самом деле режимы, которые себя давно дискредитировали — уже делают все, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых становится все больше и больше со стороны режима Зеленского", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.
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В миреБрянская областьРоссияУкраинаМария ЗахароваАлександр БогомазВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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