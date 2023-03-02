https://ria.ru/20230302/ataka-1855489370.html

МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова

МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова - РИА Новости, 02.03.2023

МИД будет доносить информацию об атаке в Брянской области, заявила Захарова

МИД РФ будет доносить информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:02

2023-03-02T21:02

2023-03-02T21:02

в мире

брянская область

россия

украина

мария захарова

александр богомаз

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД РФ будет доносить информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. "МИД будет доносить эту информацию на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание, потому что западные партнеры — мы уже в кавычках говорим партнеры, на самом деле режимы, которые себя давно дискредитировали — уже делают все, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых становится все больше и больше со стороны режима Зеленского", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

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в мире, брянская область, россия, украина, мария захарова, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)