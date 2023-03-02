https://ria.ru/20230302/ataka-1855488950.html

В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области

В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области, отметив, что организация не хочет... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:59

2023-03-02T20:59

2023-03-02T20:59

специальная военная операция на украине

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стефан дюжаррик

александр богомаз

оон

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ООН, 2 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области, отметив, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта. На брифинге Дюжаррик заявил, что у ООН нет возможности проверить подлинность заявлений российской и украинской сторон. "У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет. Но как мы неоднократно говорили, мы не хотим какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ООН, что этот инцидент может уничтожить все шансы на переговоры Москвы и Киева. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html

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в мире, украина, москва, брянская область, стефан дюжаррик, александр богомаз, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин