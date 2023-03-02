https://ria.ru/20230302/ataka-1855488950.html
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области, отметив, что организация не хочет... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:59
2023-03-02T20:59
2023-03-02T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
брянская область
стефан дюжаррик
александр богомаз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 2 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области, отметив, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта. На брифинге Дюжаррик заявил, что у ООН нет возможности проверить подлинность заявлений российской и украинской сторон. "У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет. Но как мы неоднократно говорили, мы не хотим какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ООН, что этот инцидент может уничтожить все шансы на переговоры Москвы и Киева. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html
украина
москва
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, брянская область, стефан дюжаррик, александр богомаз, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Брянская область, Стефан Дюжаррик, Александр Богомаз, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области
В ООН на фоне инцидента в Брянской области заявили, что не хотят эскалации конфликта