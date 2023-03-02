Рейтинг@Mail.ru
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ataka-1855488950.html
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области, отметив, что организация не хочет... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:59
2023-03-02T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
брянская область
стефан дюжаррик
александр богомаз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 2 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области, отметив, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта. На брифинге Дюжаррик заявил, что у ООН нет возможности проверить подлинность заявлений российской и украинской сторон. "У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет. Но как мы неоднократно говорили, мы не хотим какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ООН, что этот инцидент может уничтожить все шансы на переговоры Москвы и Киева. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html
украина
москва
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, брянская область, стефан дюжаррик, александр богомаз, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Брянская область, Стефан Дюжаррик, Александр Богомаз, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области

В ООН на фоне инцидента в Брянской области заявили, что не хотят эскалации конфликта

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 мар – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области, отметив, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта.
На брифинге Дюжаррик заявил, что у ООН нет возможности проверить подлинность заявлений российской и украинской сторон.
"У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет. Но как мы неоднократно говорили, мы не хотим какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ООН, что этот инцидент может уничтожить все шансы на переговоры Москвы и Киева.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Тушение пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Теракты в России в 2022-2023 годах
Вчера, 17:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваБрянская областьСтефан ДюжаррикАлександр БогомазООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала