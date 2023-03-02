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ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
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16:48 02.03.2023 (обновлено: 17:27 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ataka-1855425149.html
ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области
Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:48
2023-03-02T17:27
происшествия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Ранее спецслужба заявила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов."Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов", - говорится в сообщении.В ФСБ добавили, что при нападении украинских националистов погиб местный житель, а 11-летний ребенок получил огнестрельное ранение.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html
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происшествия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области

ФСБ: в результате атаки в Брянской области погиб местный житель, ребенок получил ранение

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Ранее спецслужба заявила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.
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"Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В ФСБ добавили, что при нападении украинских националистов погиб местный житель, а 11-летний ребенок получил огнестрельное ранение.
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ПроисшествияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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