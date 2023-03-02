https://ria.ru/20230302/ataka-1855425149.html

ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области

ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

ФСБ раскрыла детали нападения украинских диверсантов в Брянской области

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:48

2023-03-02T16:48

2023-03-02T17:27

происшествия

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Ранее спецслужба заявила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов."Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов", - говорится в сообщении.В ФСБ добавили, что при нападении украинских националистов погиб местный житель, а 11-летний ребенок получил огнестрельное ранение.

https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

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происшествия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)