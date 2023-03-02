https://ria.ru/20230302/ataka-1855396534.html

Рябков прокомментировал попытки Киева атаковать авиабазы России

Рябков прокомментировал попытки Киева атаковать авиабазы России - РИА Новости, 02.03.2023

Рябков прокомментировал попытки Киева атаковать авиабазы России

Попытки атак Украины на базы стратегической авиации России были бы невозможны без помощи США, в том числе предоставления разведданных, Москва осведомлена об... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:29

2023-03-02T15:29

2023-03-02T15:29

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украина

сергей рябков

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Попытки атак Украины на базы стратегической авиации России были бы невозможны без помощи США, в том числе предоставления разведданных, Москва осведомлена об этом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не секрет, что некоторое время назад Киев предпринял атаки беспилотных летательных аппаратов на российские базы стратегической авиации в Саратовской, Рязанской областях. Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьезной помощи со стороны США, в том числе выбора цели, предоставления разведданных и помощи других видов", - сказал Рябков в Женеве. Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855390153.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, киев, украина, сергей рябков