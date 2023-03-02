Рябков прокомментировал попытки Киева атаковать авиабазы России
Рябков: попытки Киева атаковать базы авиации России были бы невозможны без помощи США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Попытки атак Украины на базы стратегической авиации России были бы невозможны без помощи США, в том числе предоставления разведданных, Москва осведомлена об этом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не секрет, что некоторое время назад Киев предпринял атаки беспилотных летательных аппаратов на российские базы стратегической авиации в Саратовской, Рязанской областях. Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьезной помощи со стороны США, в том числе выбора цели, предоставления разведданных и помощи других видов", - сказал Рябков в Женеве.
Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.