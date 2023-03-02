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Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 02.03.2023 (обновлено: 18:17 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать - РИА Новости, 02.03.2023
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:04
2023-03-02T18:17
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
брянская область
климовский район
фсб
украина
терроризм
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Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны проводятся мероприятия в Климовском районе по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.СМИ, сообщающие о проникновении на территорию России украинской ДРГ, ошибаются. Никакой диверсионно-разведывательной группы там нет — на самом деле действует террористическое вооруженное формирование. Тот факт, что ему отдают приказы официальные лица другого государства, ничего не меняет, это просто в очередной раз подтверждает то, что мы, в общем, и так уже знали: Украина — государство-террорист.Объектом нападения стали не военные объекты, что можно было бы еще списать на "законные военные цели". Нет, мишенью оказалось гражданское население, включая детей.Никакого осмысленного военного значения у данной акции нет. Атака несет единственный смысл — посеять страх и неуверенность в российском обществе, причем не только в приграничных регионах. В чистом виде терроризм как он есть.Из этого следует два важных обстоятельства.Во-первых, к террористическим методам традиционно обращаются силы, которые осознают свое неминуемое поражение. Для них попытка вселить ужас в людей — единственный способ попытаться переломить ситуацию в свою пользу, взяв другую сторону на слабо.А это значит, что дела у Киева совсем плохи — и он, что самое главное, это осознает. Нападение на Брянщину выглядит жестом отчаяния, попыткой хоть как-то изменить стремительно сползающую в катастрофу ситуацию.А во-вторых, у России — у современной России — чрезвычайно обширный и очень успешный опыт борьбы с терроризмом. Причем не только у спецслужб, но и у нашего народа в целом. Стойкость, мужество, упорство и беспощадное уничтожение террористов — проверенные методы, которые позволили нас справиться с этой мерзостью в прошлый раз.Стране предстоит применить наработанный опыт вновь.Правда, на этот раз задача стоит более масштабная, поскольку источником террористической угрозы выступает не какая-то политическая сила или конкретные люди, а целое государство. Впрочем, существа дела это не меняет.Террористического государства, тем более у нас под боком, существовать не должно.
https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html
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россия
брянская область
климовский район
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аналитика, россия, брянская область, климовский район, фсб, украина, терроризм, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Брянская область, Климовский район, ФСБ, Украина, Терроризм, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов
Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны проводятся мероприятия в Климовском районе по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области
Вчера, 13:35
СМИ, сообщающие о проникновении на территорию России украинской ДРГ, ошибаются. Никакой диверсионно-разведывательной группы там нет — на самом деле действует террористическое вооруженное формирование. Тот факт, что ему отдают приказы официальные лица другого государства, ничего не меняет, это просто в очередной раз подтверждает то, что мы, в общем, и так уже знали: Украина — государство-террорист.
Объектом нападения стали не военные объекты, что можно было бы еще списать на "законные военные цели". Нет, мишенью оказалось гражданское население, включая детей.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
Вчера, 12:42
Никакого осмысленного военного значения у данной акции нет. Атака несет единственный смысл — посеять страх и неуверенность в российском обществе, причем не только в приграничных регионах. В чистом виде терроризм как он есть.
Из этого следует два важных обстоятельства.
Во-первых, к террористическим методам традиционно обращаются силы, которые осознают свое неминуемое поражение. Для них попытка вселить ужас в людей — единственный способ попытаться переломить ситуацию в свою пользу, взяв другую сторону на слабо.
Бойцы Центра специального назначения ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела
Вчера, 11:37
А это значит, что дела у Киева совсем плохи — и он, что самое главное, это осознает. Нападение на Брянщину выглядит жестом отчаяния, попыткой хоть как-то изменить стремительно сползающую в катастрофу ситуацию.
А во-вторых, у России — у современной России — чрезвычайно обширный и очень успешный опыт борьбы с терроризмом. Причем не только у спецслужб, но и у нашего народа в целом. Стойкость, мужество, упорство и беспощадное уничтожение террористов — проверенные методы, которые позволили нас справиться с этой мерзостью в прошлый раз.
Сотрудники Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине
Вчера, 12:08
Стране предстоит применить наработанный опыт вновь.
Правда, на этот раз задача стоит более масштабная, поскольку источником террористической угрозы выступает не какая-то политическая сила или конкретные люди, а целое государство. Впрочем, существа дела это не меняет.
Террористического государства, тем более у нас под боком, существовать не должно.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом
Вчера, 11:43
 
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