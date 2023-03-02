https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать

Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать - РИА Новости, 02.03.2023

Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать

Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:04

2023-03-02T14:04

2023-03-02T18:17

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

брянская область

климовский район

фсб

украина

терроризм

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Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны проводятся мероприятия в Климовском районе по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.СМИ, сообщающие о проникновении на территорию России украинской ДРГ, ошибаются. Никакой диверсионно-разведывательной группы там нет — на самом деле действует террористическое вооруженное формирование. Тот факт, что ему отдают приказы официальные лица другого государства, ничего не меняет, это просто в очередной раз подтверждает то, что мы, в общем, и так уже знали: Украина — государство-террорист.Объектом нападения стали не военные объекты, что можно было бы еще списать на "законные военные цели". Нет, мишенью оказалось гражданское население, включая детей.Никакого осмысленного военного значения у данной акции нет. Атака несет единственный смысл — посеять страх и неуверенность в российском обществе, причем не только в приграничных регионах. В чистом виде терроризм как он есть.Из этого следует два важных обстоятельства.Во-первых, к террористическим методам традиционно обращаются силы, которые осознают свое неминуемое поражение. Для них попытка вселить ужас в людей — единственный способ попытаться переломить ситуацию в свою пользу, взяв другую сторону на слабо.А это значит, что дела у Киева совсем плохи — и он, что самое главное, это осознает. Нападение на Брянщину выглядит жестом отчаяния, попыткой хоть как-то изменить стремительно сползающую в катастрофу ситуацию.А во-вторых, у России — у современной России — чрезвычайно обширный и очень успешный опыт борьбы с терроризмом. Причем не только у спецслужб, но и у нашего народа в целом. Стойкость, мужество, упорство и беспощадное уничтожение террористов — проверенные методы, которые позволили нас справиться с этой мерзостью в прошлый раз.Стране предстоит применить наработанный опыт вновь.Правда, на этот раз задача стоит более масштабная, поскольку источником террористической угрозы выступает не какая-то политическая сила или конкретные люди, а целое государство. Впрочем, существа дела это не меняет.Террористического государства, тем более у нас под боком, существовать не должно.

https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html

https://ria.ru/20230302/unichtozhenie-1855329911.html

https://ria.ru/20230302/diversanty-1855309715.html

https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html

https://ria.ru/20230302/pozhar-1855311935.html

россия

брянская область

климовский район

украина

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аналитика, россия, брянская область, климовский район, фсб, украина, терроризм, министерство обороны рф (минобороны рф)