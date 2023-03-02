https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать - РИА Новости, 02.03.2023
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:04
2023-03-02T14:04
2023-03-02T18:17
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
брянская область
климовский район
фсб
украина
терроризм
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Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны проводятся мероприятия в Климовском районе по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.СМИ, сообщающие о проникновении на территорию России украинской ДРГ, ошибаются. Никакой диверсионно-разведывательной группы там нет — на самом деле действует террористическое вооруженное формирование. Тот факт, что ему отдают приказы официальные лица другого государства, ничего не меняет, это просто в очередной раз подтверждает то, что мы, в общем, и так уже знали: Украина — государство-террорист.Объектом нападения стали не военные объекты, что можно было бы еще списать на "законные военные цели". Нет, мишенью оказалось гражданское население, включая детей.Никакого осмысленного военного значения у данной акции нет. Атака несет единственный смысл — посеять страх и неуверенность в российском обществе, причем не только в приграничных регионах. В чистом виде терроризм как он есть.Из этого следует два важных обстоятельства.Во-первых, к террористическим методам традиционно обращаются силы, которые осознают свое неминуемое поражение. Для них попытка вселить ужас в людей — единственный способ попытаться переломить ситуацию в свою пользу, взяв другую сторону на слабо.А это значит, что дела у Киева совсем плохи — и он, что самое главное, это осознает. Нападение на Брянщину выглядит жестом отчаяния, попыткой хоть как-то изменить стремительно сползающую в катастрофу ситуацию.А во-вторых, у России — у современной России — чрезвычайно обширный и очень успешный опыт борьбы с терроризмом. Причем не только у спецслужб, но и у нашего народа в целом. Стойкость, мужество, упорство и беспощадное уничтожение террористов — проверенные методы, которые позволили нас справиться с этой мерзостью в прошлый раз.Стране предстоит применить наработанный опыт вновь.Правда, на этот раз задача стоит более масштабная, поскольку источником террористической угрозы выступает не какая-то политическая сила или конкретные люди, а целое государство. Впрочем, существа дела это не меняет.Террористического государства, тем более у нас под боком, существовать не должно.
https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html
https://ria.ru/20230302/unichtozhenie-1855329911.html
https://ria.ru/20230302/diversanty-1855309715.html
https://ria.ru/20230302/zalozhniki-1855319479.html
https://ria.ru/20230302/pozhar-1855311935.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853019063_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_4efe40c16de18801fc7ec83c22f5e458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, россия, брянская область, климовский район, фсб, украина, терроризм, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Брянская область, Климовский район, ФСБ, Украина, Терроризм, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны проводятся мероприятия в Климовском районе по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области
СМИ, сообщающие о проникновении на территорию России украинской ДРГ, ошибаются. Никакой диверсионно-разведывательной группы там нет — на самом деле действует террористическое вооруженное формирование. Тот факт, что ему отдают приказы официальные лица другого государства, ничего не меняет, это просто в очередной раз подтверждает то, что мы, в общем, и так уже знали: Украина
— государство-террорист.
Объектом нападения стали не военные объекты, что можно было бы еще списать на "законные военные цели". Нет, мишенью оказалось гражданское население, включая детей.
Силовики ведут операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
Никакого осмысленного военного значения у данной акции нет. Атака несет единственный смысл — посеять страх и неуверенность в российском обществе, причем не только в приграничных регионах. В чистом виде терроризм как он есть.
Из этого следует два важных обстоятельства.
Во-первых, к террористическим методам традиционно обращаются силы, которые осознают свое неминуемое поражение. Для них попытка вселить ужас в людей — единственный способ попытаться переломить ситуацию в свою пользу, взяв другую сторону на слабо.
В Брянскую область с Украины проникла ДРГ, человек погиб из-за обстрела
А это значит, что дела у Киева
совсем плохи — и он, что самое главное, это осознает. Нападение на Брянщину выглядит жестом отчаяния, попыткой хоть как-то изменить стремительно сползающую в катастрофу ситуацию.
А во-вторых, у России — у современной России — чрезвычайно обширный и очень успешный опыт борьбы с терроризмом. Причем не только у спецслужб, но и у нашего народа в целом. Стойкость, мужество, упорство и беспощадное уничтожение террористов — проверенные методы, которые позволили нас справиться с этой мерзостью в прошлый раз.
В Брянской области нескольких человек взяли в заложники в магазине
Стране предстоит применить наработанный опыт вновь.
Правда, на этот раз задача стоит более масштабная, поскольку источником террористической угрозы выступает не какая-то политическая сила или конкретные люди, а целое государство. Впрочем, существа дела это не меняет.
Террористического государства, тем более у нас под боком, существовать не должно.
В Брянской области из-за атаки БПЛА загорелся жилой дом