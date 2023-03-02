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В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света - РИА Новости, 02.03.2023
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00:49 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/argentina-1855247172.html
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света - РИА Новости, 02.03.2023
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света
Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает газета La Nacion. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:49
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аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает газета La Nacion. Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередач. В результате в целях безопасности приостановлена работа сервисов на АЭС "Атуча I". "Около 40% потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек", - отмечает СМИ. В настоящее время в Аргентине – сильная жара, которая длится уже не один день. Столбик термометра во многих регионах приближается к 40 градусам.
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света

La Nacion: в Аргентине из-за пожара около 20 миллионов человек остались без света

© AFP 2023 / EITAN ABRAMOVICHЛюди проходят мимо флага Аргентины в Буэнос-Айресе
Люди проходят мимо флага Аргентины в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / EITAN ABRAMOVICH
Люди проходят мимо флага Аргентины в Буэнос-Айресе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает газета La Nacion.
Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередач. В результате в целях безопасности приостановлена работа сервисов на АЭС "Атуча I".
"Около 40% потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек", - отмечает СМИ.
В настоящее время в Аргентине – сильная жара, которая длится уже не один день. Столбик термометра во многих регионах приближается к 40 градусам.
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