https://ria.ru/20230302/argentina-1855247172.html
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света - РИА Новости, 02.03.2023
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света
Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает газета La Nacion. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:49
2023-03-02T00:49
2023-03-02T00:49
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851391495_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_d8b16da8757e7a80b34186a9c3b89347.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает газета La Nacion. Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередач. В результате в целях безопасности приостановлена работа сервисов на АЭС "Атуча I". "Около 40% потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек", - отмечает СМИ. В настоящее время в Аргентине – сильная жара, которая длится уже не один день. Столбик термометра во многих регионах приближается к 40 градусам.
https://ria.ru/20230302/ogayo-1855245090.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851391495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40f1354530ba39e01cbfb273a937f362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, в мире
В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света
La Nacion: в Аргентине из-за пожара около 20 миллионов человек остались без света
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости.
Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает
газета La Nacion.
Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередач. В результате в целях безопасности приостановлена работа сервисов на АЭС "Атуча I".
"Около 40% потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек", - отмечает СМИ.
В настоящее время в Аргентине – сильная жара, которая длится уже не один день. Столбик термометра во многих регионах приближается к 40 градусам.
В Огайо произошел крупный пожар на заводе