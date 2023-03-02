https://ria.ru/20230302/argentina-1855247172.html

В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света

В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света - РИА Новости, 02.03.2023

В Аргентине около 20 миллионов человек остались без света

Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает газета La Nacion. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T00:49

2023-03-02T00:49

2023-03-02T00:49

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света, это около 40% потребителей по всей стране, сообщает газета La Nacion. Несколько провинций Аргентины и часть столичного региона осталась без электричества из-за пожара, затронувшего линии электропередач. В результате в целях безопасности приостановлена работа сервисов на АЭС "Атуча I". "Около 40% потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек", - отмечает СМИ. В настоящее время в Аргентине – сильная жара, которая длится уже не один день. Столбик термометра во многих регионах приближается к 40 градусам.

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аргентина, в мире