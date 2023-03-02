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Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 02.03.2023
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15:44 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/arest-1855400357.html
Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту
Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 02.03.2023
Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту
Басманный суд Москвы до середины апреля оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:44
2023-03-02T15:44
россия
симферополь
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы до середины апреля оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину до 15 апреля, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову - до 14 апреля", - сказали в пресс-службе. Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября прошлого года. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе. На Крымском мосту рано утром 8 октября прошлого года произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
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россия, симферополь, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия
Россия, Симферополь, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Происшествия
Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту

Басманный суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы до середины апреля оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину до 15 апреля, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову - до 14 апреля", - сказали в пресс-службе.
Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября прошлого года. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе.
На Крымском мосту рано утром 8 октября прошлого года произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
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