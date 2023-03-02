https://ria.ru/20230302/arest-1855400357.html

Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту

Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 02.03.2023

Суд продлил арест обвиняемым в теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы до середины апреля оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:44

2023-03-02T15:44

2023-03-02T15:44

россия

симферополь

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Басманный суд Москвы до середины апреля оставил в СИЗО трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Былину до 15 апреля, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову - до 14 апреля", - сказали в пресс-службе. Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября прошлого года. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Первые пять фигурантов были арестованы в тех же числах в Симферополе. На Крымском мосту рано утром 8 октября прошлого года произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

https://ria.ru/20230302/vosstanovlenie-1855338793.html

россия

симферополь

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, симферополь, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия