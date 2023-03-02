https://ria.ru/20230302/amerika-1855325960.html
МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США
МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США - РИА Новости, 02.03.2023
МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США
Дестабилизирующие действия США могут иметь глобальные последствия, на этом фоне все труднее заниматься снижением стратегических рисков, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:26
2023-03-02T12:26
2023-03-02T12:26
в мире
сша
россия
сергей рябков
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Дестабилизирующие действия США могут иметь глобальные последствия, на этом фоне все труднее заниматься снижением стратегических рисков, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. Он добавил, что на этом фоне становится все труднее заниматься вопросами контроля над вооружениями, а также снижением стратегических рисков. "Эти задачи напрямую связаны с объективной необходимостью серьезного обновления архитектуры безопасности, придания ей большей стрессоустойчивости", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, сергей рябков, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Сергей Рябков, Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США
Рябков: деструктивные действия США затрудняют работу по снижению стратегических рисков
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Дестабилизирующие действия США могут иметь глобальные последствия, на этом фоне все труднее заниматься снижением стратегических рисков, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
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"Деструктивные действия США и их союзников не только подстегивают острейший кризис в Евро-Атлантике, но и создают угрозу глубоких потрясений в АТР. Лихорадит и другие регионы. По сути можно говорить о набирающей обороты глобальной борьбе за новый миропорядок", - сказал Рябков.
Он добавил, что на этом фоне становится все труднее заниматься вопросами контроля над вооружениями, а также снижением стратегических рисков. "Эти задачи напрямую связаны с объективной необходимостью серьезного обновления архитектуры безопасности, придания ей большей стрессоустойчивости", - заявил дипломат.
Новый ядерный паритет рождается на Новой Земле