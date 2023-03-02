https://ria.ru/20230302/amerika-1855325960.html

МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США

МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США - РИА Новости, 02.03.2023

МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США

Дестабилизирующие действия США могут иметь глобальные последствия, на этом фоне все труднее заниматься снижением стратегических рисков, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:26

2023-03-02T12:26

2023-03-02T12:26

в мире

сша

россия

сергей рябков

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a1a3f6e8145a6492f0a2ee3bb497dfe8.jpg

ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Дестабилизирующие действия США могут иметь глобальные последствия, на этом фоне все труднее заниматься снижением стратегических рисков, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. Он добавил, что на этом фоне становится все труднее заниматься вопросами контроля над вооружениями, а также снижением стратегических рисков. "Эти задачи напрямую связаны с объективной необходимостью серьезного обновления архитектуры безопасности, придания ей большей стрессоустойчивости", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, сергей рябков, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)