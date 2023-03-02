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Дерипаска рассказал о последствиях ввода США пошлины на российский алюминий - РИА Новости, 02.03.2023
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14:06 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/alyuminiy-1855367480.html
Дерипаска рассказал о последствиях ввода США пошлины на российский алюминий
Дерипаска рассказал о последствиях ввода США пошлины на российский алюминий - РИА Новости, 02.03.2023
Дерипаска рассказал о последствиях ввода США пошлины на российский алюминий
Россия лишится существенного канала сбыта алюминия в случае введения Соединенными Штатами 200% пошлины на его импорт, заявил журналистам в кулуарах... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:06
2023-03-02T14:06
экономика
россия
олег дерипаска
сша
санкции
санкции в отношении россии
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Россия лишится существенного канала сбыта алюминия в случае введения Соединенными Штатами 200% пошлины на его импорт, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ) основатель компаний "Русал" и "Эн+ Груп" Олег Дерипаска. США с 10 марта 2023 года вводят пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России в размере 200%, а также аналогичную пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ - с 10 апреля. Как отмечалось в заявлении американского президента Джо Байдена, США исключат 200% тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину. "Пошлина же запретительная, то есть нам отрезали еще один канал сбыта, такой серьезный, существенный", - заявил Дерипаска. Бизнесмен не стал отвечать на вопрос РИА Новости, куда в связи с этой мерой можно будет перенаправить поставки российского алюминия. "А это военная тайна", - добавил он. В то же время по оценкам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, Россия поставляет в США сравнительно небольшой (порядка 400-500 тысяч тонн в год) объем алюминиевой продукции. Однако и его в связи с введением 200%-ной пошлины можно будет переориентировать на другие рынки - например, на Азию, но это будет непросто и небыстро, рассказывал он РИА Новости. По данным ФТС, экспорт алюминия из РФ в 2021 году составил около 3,5 миллионов тонн. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
https://ria.ru/20230227/alyuminiy-1854433388.html
https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html
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экономика, россия, олег дерипаска, сша, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Олег Дерипаска, США, Санкции, Санкции в отношении России
Дерипаска рассказал о последствиях ввода США пошлины на российский алюминий

Дерипаска: Россия лишится большого канала сбыта алюминия из-за 200-процентной пошлины США

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРобот в литейном цехе алюминиевого завода
Робот в литейном цехе алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Робот в литейном цехе алюминиевого завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Россия лишится существенного канала сбыта алюминия в случае введения Соединенными Штатами 200% пошлины на его импорт, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ) основатель компаний "Русал" и "Эн+ Груп" Олег Дерипаска.
США с 10 марта 2023 года вводят пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России в размере 200%, а также аналогичную пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ - с 10 апреля. Как отмечалось в заявлении американского президента Джо Байдена, США исключат 200% тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину.
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"Пошлина же запретительная, то есть нам отрезали еще один канал сбыта, такой серьезный, существенный", - заявил Дерипаска.
Бизнесмен не стал отвечать на вопрос РИА Новости, куда в связи с этой мерой можно будет перенаправить поставки российского алюминия. "А это военная тайна", - добавил он.
В то же время по оценкам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, Россия поставляет в США сравнительно небольшой (порядка 400-500 тысяч тонн в год) объем алюминиевой продукции. Однако и его в связи с введением 200%-ной пошлины можно будет переориентировать на другие рынки - например, на Азию, но это будет непросто и небыстро, рассказывал он РИА Новости.
По данным ФТС, экспорт алюминия из РФ в 2021 году составил около 3,5 миллионов тонн.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
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