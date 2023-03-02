https://ria.ru/20230302/aktivy-1855436952.html

ЕС продлил подачу документов на разблокировку активов российских инвесторов

ЕС продлил подачу документов на разблокировку активов российских инвесторов - РИА Новости, 02.03.2023

ЕС продлил подачу документов на разблокировку активов российских инвесторов

Регуляторы Бельгии и Люксембурга до конца июля продлили срок для возможной подачи документов на разблокировку активов неподсанкционных российских инвесторов,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:13

2023-03-02T17:13

2023-03-02T17:13

бельгия

экономика

люксембург (округ)

швейцария

филипп габуния

euroclear

евросоюз

национальный расчетный депозитарий (нрд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Регуляторы Бельгии и Люксембурга до конца июля продлили срок для возможной подачи документов на разблокировку активов неподсанкционных российских инвесторов, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на встрече, организованной Ассоциацией банков России. "Объявили соответствующие решения о том, что можно подать на лицензию, в бельгийский регулятор и люксембургский регулятор. Наши профессиональные участники, по нашим данным, запросили всех клиентов, все, кто согласились, по всем по ним пакеты подали. Сейчас они находятся на рассмотрении в тех юрисдикциях. Последняя информация от них поступала, что возможность подавать документы продлили до конца июля, хотя срок был установлен, напомню, 7 января", - сказал он. Ранее установленный срок для подачи документов был крайне короткий, отметил он. "Здесь надо отдать должное профессиональному сообществу, кстати, и кредитным организациям, которые тоже обладают соответствующими лицензиями, они очень много сделали для того, чтобы соответствующие комплекты документов собрать и подать на лицензию", - добавил он. "Все крупные инвесторы, за которыми стоят много-много физических лиц, которые подавались, не получили еще ответ", - заключил Габуния. Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подал заявки в европейские депозитарии.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854454157.html

бельгия

люксембург (округ)

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бельгия, экономика, люксембург (округ), швейцария, филипп габуния, euroclear, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)