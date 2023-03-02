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В Театре Луны заявили, что актер Канахин уволился несколько лет назад - РИА Новости, 02.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:15 02.03.2023 (обновлено: 23:25 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/akter-1855501253.html
В Театре Луны заявили, что актер Канахин уволился несколько лет назад
В Театре Луны заявили, что актер Канахин уволился несколько лет назад - РИА Новости, 02.03.2023
В Театре Луны заявили, что актер Канахин уволился несколько лет назад
Правоохранительные органы не обращались в столичный Театр Луны с вопросами по актёру Кириллу Канахину, предположительно, участвовавшему в террористическом... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T23:15
2023-03-02T23:25
украина
брянская область
климовский район
евгений герасимов
фсб
театр луны
александр богомаз
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы не обращались в столичный Театр Луны с вопросами по актёру Кириллу Канахину, предположительно, участвовавшему в террористическом нападении на Брянскую область диверсантов ВСУ, которые убили двух человек и ранили ребёнка, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Герасимов, отметив, что Канахин уволился около пяти лет назад. "Ну откуда? Вы первые, кто спросил про него", - сказал Герасимов в ответ на вопрос, обращались ли в театр правоохранительные органы по Канахину. По словам худрука, актёр ушёл из театра давно, ещё до его прихода в этот театр. "Поэтому я не могу охарактеризовать его, лет пять – шесть назад уволился", - добавил собеседник агентства. Художник по костюмам театра Луны Анастасия Проханова отметила, что актера нет в театре давно. "Первый раз слышу (эту информацию - ред.)… Никогда с ним близко не общались", - сказала она РИА Новости. После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нападению может быть причастен Кирилл Канахин, фото и видео с похожим на него человеком было опубликовано в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра, Валентина Павловна, подтвердила РИА Новости, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на Кирилла, хотя она и не уверена полностью. При этом она не может поверить в то, что её сын мог пойти на предательство Родины, и ужаснулась от мысли, что он мог бы воевать со своим народом. Канахин снимался в ряде российских фильмов и сериалов, например, "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины". Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/pulya-1855463199.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855489370.html
украина
брянская область
климовский район
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украина, брянская область, климовский район, евгений герасимов, фсб, театр луны, александр богомаз, владимир путин
Украина, Брянская область, Климовский район, Евгений Герасимов, ФСБ, Театр Луны, Александр Богомаз, Владимир Путин, Культура
В Театре Луны заявили, что актер Канахин уволился несколько лет назад

Худрук Театра Луны Герасимов: актер Канахин уволился около пяти лет назад

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк"Театр Луны" в Москве
Театр Луны в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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"Театр Луны" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы не обращались в столичный Театр Луны с вопросами по актёру Кириллу Канахину, предположительно, участвовавшему в террористическом нападении на Брянскую область диверсантов ВСУ, которые убили двух человек и ранили ребёнка, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Герасимов, отметив, что Канахин уволился около пяти лет назад.
"Ну откуда? Вы первые, кто спросил про него", - сказал Герасимов в ответ на вопрос, обращались ли в театр правоохранительные органы по Канахину.
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По словам худрука, актёр ушёл из театра давно, ещё до его прихода в этот театр. "Поэтому я не могу охарактеризовать его, лет пять – шесть назад уволился", - добавил собеседник агентства.
Художник по костюмам театра Луны Анастасия Проханова отметила, что актера нет в театре давно. "Первый раз слышу (эту информацию - ред.)… Никогда с ним близко не общались", - сказала она РИА Новости.
После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нападению может быть причастен Кирилл Канахин, фото и видео с похожим на него человеком было опубликовано в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра, Валентина Павловна, подтвердила РИА Новости, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на Кирилла, хотя она и не уверена полностью. При этом она не может поверить в то, что её сын мог пойти на предательство Родины, и ужаснулась от мысли, что он мог бы воевать со своим народом.
Канахин снимался в ряде российских фильмов и сериалов, например, "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины".
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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КультураУкраинаБрянская областьКлимовский районЕвгений ГерасимовФСБТеатр ЛуныАлександр БогомазВладимир Путин
 
 
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