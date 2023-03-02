Макрон заявил, что эпоха французской Африки осталась в прошлом
Макрон в Габоне заявил, что Франция намерена быть нейтральным партнером для стран Африки
© Павел Бедняков
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями французского сообщества в Габоне, заявил, что эпоха "французской Африки" осталась в прошлом, Франция намерена быть "нейтральным партнёром" для стран континента.
"Эпоха французской Африки осталась в прошлом. Иногда мне кажется, что менталитет не меняется так же быстро, как мы, когда читаю о том, что Франции приписывают намерения, которых у неё больше нет", - сказал французский президент в выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Он отметил, что "Франция – нейтральный партнер" для африканских стран, и призвал выстраивать "сбалансированное партнёрство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства" и "преследовать общие цели".
Франция давно пытается избавиться от образа страны-колонизатора Африки. В преддверии своего африканского турне Макрон заявил, что Парижу необходимо проявить "глубокую скромность" в отношениях с континентом и перейти "от логики помощи к логике инвестирования".
В 2017 году Макрон в телеинтервью в ходе президентской гонки назвал колонизацию Алжира варварством и преступлением против человечности, а также публично извинился перед всеми, кто пострадал от французов. В том же году в ходе визита в Уагадугу он выразил намерение "перевернуть страницу" в постколониальных отношениях с Африкой, осудив "неопровержимые преступления" Франции.
В Габоне Макрон принимает участие в саммите по защите экваториальных лесов One Planet Summit. Он также посетит Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго (ДРК). Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте. Накануне в столице ДРК Киншасе прошел митинг против визита Макрона в страну.