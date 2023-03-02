https://ria.ru/20230302/afrika-1855446769.html

Макрон заявил, что эпоха французской Африки осталась в прошлом

Макрон заявил, что эпоха французской Африки осталась в прошлом - РИА Новости, 02.03.2023

Макрон заявил, что эпоха французской Африки осталась в прошлом

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями французского сообщества в Габоне, заявил, что эпоха "французской Африки" осталась в прошлом,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:41

2023-03-02T17:41

2023-03-02T17:41

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африка

франция

габон

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями французского сообщества в Габоне, заявил, что эпоха "французской Африки" осталась в прошлом, Франция намерена быть "нейтральным партнёром" для стран континента. "Эпоха французской Африки осталась в прошлом. Иногда мне кажется, что менталитет не меняется так же быстро, как мы, когда читаю о том, что Франции приписывают намерения, которых у неё больше нет", - сказал французский президент в выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он отметил, что "Франция – нейтральный партнер" для африканских стран, и призвал выстраивать "сбалансированное партнёрство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства" и "преследовать общие цели". Франция давно пытается избавиться от образа страны-колонизатора Африки. В преддверии своего африканского турне Макрон заявил, что Парижу необходимо проявить "глубокую скромность" в отношениях с континентом и перейти "от логики помощи к логике инвестирования". В 2017 году Макрон в телеинтервью в ходе президентской гонки назвал колонизацию Алжира варварством и преступлением против человечности, а также публично извинился перед всеми, кто пострадал от французов. В том же году в ходе визита в Уагадугу он выразил намерение "перевернуть страницу" в постколониальных отношениях с Африкой, осудив "неопровержимые преступления" Франции. В Габоне Макрон принимает участие в саммите по защите экваториальных лесов One Planet Summit. Он также посетит Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго (ДРК). Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте. Накануне в столице ДРК Киншасе прошел митинг против визита Макрона в страну.

https://ria.ru/20230302/frantsiya-1855321366.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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в мире, африка, франция, габон, эммануэль макрон