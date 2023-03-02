https://ria.ru/20230302/afrika-1855404611.html

Макрон рассказал о новой военной стратегии Франции в Африке

Макрон рассказал о новой военной стратегии Франции в Африке - РИА Новости, 02.03.2023

Макрон рассказал о новой военной стратегии Франции в Африке

Новая стратегия по совместному с африканскими военными управлению военных баз Франции на континенте не означает "ни вывода войск, ни разведения сил", сказал... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:54

2023-03-02T15:54

2023-03-02T15:54

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франция

африка

габон

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Новая стратегия по совместному с африканскими военными управлению военных баз Франции на континенте не означает "ни вывода войск, ни разведения сил", сказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями французского сообщества в Габоне. "Я принял решение о новой стратегии в отношении наших военных баз в Африке. Я попросил министра обороны и главнокомандующего нашими войсками о совместной работе с африканскими коллегами с тем, чтобы адаптировать наш военный контингент. Речь не идет ни о выводе войск, ни о разведении сил, но об адаптации войск, с тем чтобы это отвечало потребностям страны", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в официальном аккануте Елисейского дворца в Twitter. Макрон отметил, что обсудил новую стратегию с президентом Габона Али Бонго и премьер-министром Аленом-Клодом Билье Нзе. "Мы обсудили это вчера с президентом и премьер-министром: потребности есть, морское пиратство процветает, увеличивается число незаконных свалок, растет количество преступлений против экологии, связанных с торговлей наркотиками и передвижениями террористов. Угроза стабильности государства и всего того, что было сделано, существует", - сказал Макрон. Он добавил, что необходимо адаптировать присутствие французских войск на континенте и что "в ближайшие месяцы" Франция займется усиленным обучением и экипировкой военных на местах. "Нужна большая кооперация и обучение на региональном уровне, большее присутствие габонских и региональных военных на наших базах – надо разделить управление нашими базами, чтобы военная стратегия была на службе философии партнёрства", - сказал президент. Он отметил, что Франция придерживается политики невмешательства во внутренние дела страны. "В Габоне, так же, как и в других странах, Франция – нейтральный партнер, который разговаривает со всеми. Ее роль – не вмешиваться в дела внутренней политики. Мы должны выстроить сбалансированное партнёрство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства. Мы должны защищать наши интересы и преследовать общие цели. Я приехал, чтобы показать свою дружбу и уважение братскому народу", - подчеркнул он. Ранее в интервью РИА Новости габонский оппозиционер и кандидат на президентских выборах Приват Нгомо заявил, что поездка французского президента в Габон за шесть месяцев до президентских выборов в стране ставит целью убедиться, чтобы Либревиль "не вышел из-под контроля Франции, как это произошло в Центральной Африке, Мали и Буркина-Фасо". В Габоне Макрон принимает участие в саммите по защите экваториальных лесов One Planet Summit. Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте. В ходе африканского турне президент Франции также посетит Анголу, Конго и ДРК. Накануне в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе прошел митинг против визита Макрона в страну.

https://ria.ru/20230302/frantsiya-1855321366.html

https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, африка, габон, эммануэль макрон