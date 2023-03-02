https://ria.ru/20230302/5g-1855399895.html

Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях

Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях - РИА Новости, 02.03.2023

Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях

Минцифры рассчитывает, что в 2025 году в городах-милионниках РФ начнутся пилотные проекты по сотовой связи 5G на российских базовых станциях, сказал журналистам РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:42

2023-03-02T15:42

2023-03-02T16:40

экономика

технологии

россия

максут шадаев

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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что в 2025 году в городах-милионниках РФ начнутся пилотные проекты по сотовой связи 5G на российских базовых станциях, сказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев. "Мы же запустили в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, плюс у нас сейчас операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями, там есть план поставки 5G базовых станций. ...Мы считаем, что в 2025 году в миллионниках начнутся пилоты на российских базовых станциях. ...Ну вот в 2025 году на российских базовых станциях 5G", - сказал Шадаев.В июне 2021 года Шадаев заявлял, что сети 5G будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании. В конце декабря 2022 года Минцифры сообщило, что все операторы "большой четверки" – "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС – подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети. Поставки начнутся с 2025 года, а с 2028 года они смогут закупать только российские базовые станции.В январе замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким сообщил РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи более чем на 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.Также в начале июля 2022 года Минцифры предложило передать частоты 24,25-27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения.

https://ria.ru/20230302/utechka-1855393302.html

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экономика, технологии, россия, максут шадаев