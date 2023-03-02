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Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях - РИА Новости, 02.03.2023
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15:42 02.03.2023 (обновлено: 16:40 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/5g-1855399895.html
Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях
Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях - РИА Новости, 02.03.2023
Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях
Минцифры рассчитывает, что в 2025 году в городах-милионниках РФ начнутся пилотные проекты по сотовой связи 5G на российских базовых станциях, сказал журналистам РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:42
2023-03-02T16:40
экономика
технологии
россия
максут шадаев
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что в 2025 году в городах-милионниках РФ начнутся пилотные проекты по сотовой связи 5G на российских базовых станциях, сказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев. "Мы же запустили в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, плюс у нас сейчас операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями, там есть план поставки 5G базовых станций. ...Мы считаем, что в 2025 году в миллионниках начнутся пилоты на российских базовых станциях. ...Ну вот в 2025 году на российских базовых станциях 5G", - сказал Шадаев.В июне 2021 года Шадаев заявлял, что сети 5G будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании. В конце декабря 2022 года Минцифры сообщило, что все операторы "большой четверки" – "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС – подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети. Поставки начнутся с 2025 года, а с 2028 года они смогут закупать только российские базовые станции.В январе замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким сообщил РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи более чем на 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.Также в начале июля 2022 года Минцифры предложило передать частоты 24,25-27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения.
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экономика, технологии, россия, максут шадаев
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев
Минцифры назвало дату запуска пилота по 5G на российских станциях

Шадаев: Минцифры планирует запустить пилоты по 5G на российских станциях в 2025 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что в 2025 году в городах-милионниках РФ начнутся пилотные проекты по сотовой связи 5G на российских базовых станциях, сказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
"Мы же запустили в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, плюс у нас сейчас операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями, там есть план поставки 5G базовых станций. ...Мы считаем, что в 2025 году в миллионниках начнутся пилоты на российских базовых станциях. ...Ну вот в 2025 году на российских базовых станциях 5G", - сказал Шадаев.
В июне 2021 года Шадаев заявлял, что сети 5G будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании. В конце декабря 2022 года Минцифры сообщило, что все операторы "большой четверки" – "Билайн", "Мегафон", Tele2, МТС – подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети. Поставки начнутся с 2025 года, а с 2028 года они смогут закупать только российские базовые станции.
В январе замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким сообщил РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи более чем на 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.
Также в начале июля 2022 года Минцифры предложило передать частоты 24,25-27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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