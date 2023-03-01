https://ria.ru/20230301/znaki-1854990654.html
В России появились два новых дорожных знака для электромобилей и автобусов
В России появились два новых дорожных знака для электромобилей и автобусов - РИА Новости, 01.03.2023
В России появились два новых дорожных знака для электромобилей и автобусов
В России с 1 марта узаконили два новых дорожных знака: один касается электромобилей, другой - запрета движения автобусов. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:09
2023-03-01T00:09
2023-03-01T00:09
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общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России с 1 марта узаконили два новых дорожных знака: один касается электромобилей, другой - запрета движения автобусов. Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу со среды. Согласно документу, утверждаются два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей (знак 8.26), а второй информирует о запрете движения автобусов (знак 3.34). Как отмечали в кабмине, появление знака "движение автобусов запрещено" связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Тем не менее, данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов.
https://ria.ru/20220722/mchs-1804420669.html
https://ria.ru/20230103/znaki-1842886072.html
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россия, общество, авто
В России появились два новых дорожных знака для электромобилей и автобусов
В России узаконили два новых дорожных знака для электромобилей и автобусов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России с 1 марта узаконили два новых дорожных знака: один касается электромобилей, другой - запрета движения автобусов.
Соответствующие изменения в ПДД одобрило правительство РФ в октябре прошлого года, постановление вступает в силу со среды.
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Согласно документу, утверждаются два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей (знак 8.26), а второй информирует о запрете движения автобусов (знак 3.34).
Как отмечали в кабмине, появление знака "движение автобусов запрещено" связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Тем не менее, данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов.
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