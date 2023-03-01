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Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья - РИА Новости, 01.03.2023
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Новости Подмосковья
 
16:31 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/zhkkh-1855157883.html
Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья
Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья - РИА Новости, 01.03.2023
Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья
У жителей Волоколамска, Дубны, Котельников, Можайска, Озер, Раменского и Шатуры появилась возможность получать электронные платежки по ЖКХ вместо бумажных... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:31
2023-03-01T16:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У жителей Волоколамска, Дубны, Котельников, Можайска, Озер, Раменского и Шатуры появилась возможность получать электронные платежки по ЖКХ вместо бумажных. Ранее такую возможность имели лишь 10 округов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского."В начале марта электронные платежки получат те жители, кто ранее дал согласие на доставку счета по электронной почте в личном кабинете „МосОблЕИРЦ Онлайн“ или в личном кабинете АО „Мосэнергосбыт“. Таких более 70 тысяч человек", – рассказал Велиховский.При оплате коммунальных услуг онлайн чек сохраняется в личном кабинете. Оформить подписку на получение электронной квитанции можно на сайте МосОблЕИРЦ. Там необходимо будет указать адрес электронной почты.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБанковские карты и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Банковские карты и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У жителей Волоколамска, Дубны, Котельников, Можайска, Озер, Раменского и Шатуры появилась возможность получать электронные платежки по ЖКХ вместо бумажных. Ранее такую возможность имели лишь 10 округов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
"В начале марта электронные платежки получат те жители, кто ранее дал согласие на доставку счета по электронной почте в личном кабинете „МосОблЕИРЦ Онлайн“ или в личном кабинете АО „Мосэнергосбыт“. Таких более 70 тысяч человек", – рассказал Велиховский.
При оплате коммунальных услуг онлайн чек сохраняется в личном кабинете. Оформить подписку на получение электронной квитанции можно на сайте МосОблЕИРЦ. Там необходимо будет указать адрес электронной почты.
 
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