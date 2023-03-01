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Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья

Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья - РИА Новости, 01.03.2023

Электронный платежный документ по ЖКХ ввели еще в семи округах Подмосковья

У жителей Волоколамска, Дубны, Котельников, Можайска, Озер, Раменского и Шатуры появилась возможность получать электронные платежки по ЖКХ вместо бумажных... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:31

2023-03-01T16:31

2023-03-01T16:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У жителей Волоколамска, Дубны, Котельников, Можайска, Озер, Раменского и Шатуры появилась возможность получать электронные платежки по ЖКХ вместо бумажных. Ранее такую возможность имели лишь 10 округов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского."В начале марта электронные платежки получат те жители, кто ранее дал согласие на доставку счета по электронной почте в личном кабинете „МосОблЕИРЦ Онлайн“ или в личном кабинете АО „Мосэнергосбыт“. Таких более 70 тысяч человек", – рассказал Велиховский.При оплате коммунальных услуг онлайн чек сохраняется в личном кабинете. Оформить подписку на получение электронной квитанции можно на сайте МосОблЕИРЦ. Там необходимо будет указать адрес электронной почты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)