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Введен запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности
Введен запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности - РИА Новости, 01.03.2023
Введен запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности
В России с 1 марта введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, соответствующие изменения в правила дорожного РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:48
2023-03-01T00:48
2023-03-01T01:47
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авто
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России с 1 марта введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД) вступили в силу в среду. Изменения в ПДД были утверждены правительством РФ в октябре прошлого года. Так, правительственным постановлением введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Как поясняли в кабмине, это должно улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения. "Островок безопасности" и ранее был прописан в правилах дорожного движения. Изменениями в правила был добавлен "островок направляющий". "Островок направляющий" - элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230301/voditeli-1854990116.html
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россия, авто
Введен запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности
В России ввели запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России с 1 марта введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД) вступили в силу в среду.
Изменения в ПДД были утверждены правительством РФ в октябре прошлого года.
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Так, правительственным постановлением введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Как поясняли в кабмине, это должно улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения.
"Островок безопасности" и ранее был прописан в правилах дорожного движения. Изменениями в правила был добавлен "островок направляющий".
"Островок направляющий" - элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", - говорится в документе.
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности