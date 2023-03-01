https://ria.ru/20230301/zapret-1854994074.html

Введен запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности

Введен запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности - РИА Новости, 01.03.2023

Введен запрет на движение, остановку и стоянку на островках безопасности

В России с 1 марта введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, соответствующие изменения в правила дорожного РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:48

2023-03-01T00:48

2023-03-01T01:47

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571308223_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_ef7915561d1901e242fc0eeade471124.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России с 1 марта введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности, соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД) вступили в силу в среду. Изменения в ПДД были утверждены правительством РФ в октябре прошлого года. Так, правительственным постановлением введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Как поясняли в кабмине, это должно улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения. "Островок безопасности" и ранее был прописан в правилах дорожного движения. Изменениями в правила был добавлен "островок направляющий". "Островок направляющий" - элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230301/voditeli-1854990116.html

https://ria.ru/20221007/pdd-1822156373.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, авто