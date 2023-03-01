Рейтинг@Mail.ru
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС - РИА Новости, 01.03.2023
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал экспертов Международного агентства по РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:32
2023-03-01T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
запорожская аэс
украина
магатэ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846078109_0:35:3246:1861_1920x0_80_0_0_5e7f55c7740d3a2e6f5c4d0553f258c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) перестать умалчивать правду об обстрелах и назвать настоящую причину взрывов в окрестностях АЭС. Ранее на сайте МАГАТЭ появилось заявление, в котором говорилось, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что в понедельник слышали около "двадцати взрывов, по всей видимости, в районе станции". "МАГАТЭ стоит набраться смелости и озвучить правду международной общественности, рассказав о подлинных причинах взрывов, которые слышны в окрестностях АЭС. Боевики Зеленского продолжают обстреливать находящиеся в десятках километров от атомной станции населенные пункты Васильевка, Михайловка, Днепрорудное, Пологи, Токмак. Эти взрывы и слышат представители МАГАТЭ, да только сказав "А", им не хватает смелости сказать "Б" и назвать того, кто обстреливает мирные города, - сказал РИА Новости Рогов. При этом, по его словам, за последнее время обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины удавалось избежать. И причина тому – действия на упреждение российских войск. "Наши защитники накрывают огневые позиции противника, как только идет подготовка к обстрелу Запорожской АЭС", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20230127/magate-1847740411.html
https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846078109_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85d8ce86da2c8c96d8442afb32061f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, украина, магатэ, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Украина, МАГАТЭ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС

Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться говорить, что взрывы у ЗАЭС гремят из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) перестать умалчивать правду об обстрелах и назвать настоящую причину взрывов в окрестностях АЭС.
Ранее на сайте МАГАТЭ появилось заявление, в котором говорилось, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что в понедельник слышали около "двадцати взрывов, по всей видимости, в районе станции".
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
В "Росэнергоатоме" ответили на заявление МАГАТЭ о взрывах у Запорожской АЭС
27 января, 01:55
"МАГАТЭ стоит набраться смелости и озвучить правду международной общественности, рассказав о подлинных причинах взрывов, которые слышны в окрестностях АЭС. Боевики Зеленского продолжают обстреливать находящиеся в десятках километров от атомной станции населенные пункты Васильевка, Михайловка, Днепрорудное, Пологи, Токмак. Эти взрывы и слышат представители МАГАТЭ, да только сказав "А", им не хватает смелости сказать "Б" и назвать того, кто обстреливает мирные города, - сказал РИА Новости Рогов.
При этом, по его словам, за последнее время обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины удавалось избежать. И причина тому – действия на упреждение российских войск.
"Наши защитники накрывают огневые позиции противника, как только идет подготовка к обстрелу Запорожской АЭС", - сказал Рогов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой
10 февраля, 20:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговЗапорожская АЭСУкраинаМАГАТЭРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала