https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html

Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС

Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС - РИА Новости, 01.03.2023

Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал экспертов Международного агентства по РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:32

2023-03-01T11:32

2023-03-01T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) перестать умалчивать правду об обстрелах и назвать настоящую причину взрывов в окрестностях АЭС. Ранее на сайте МАГАТЭ появилось заявление, в котором говорилось, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что в понедельник слышали около "двадцати взрывов, по всей видимости, в районе станции". "МАГАТЭ стоит набраться смелости и озвучить правду международной общественности, рассказав о подлинных причинах взрывов, которые слышны в окрестностях АЭС. Боевики Зеленского продолжают обстреливать находящиеся в десятках километров от атомной станции населенные пункты Васильевка, Михайловка, Днепрорудное, Пологи, Токмак. Эти взрывы и слышат представители МАГАТЭ, да только сказав "А", им не хватает смелости сказать "Б" и назвать того, кто обстреливает мирные города, - сказал РИА Новости Рогов. При этом, по его словам, за последнее время обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины удавалось избежать. И причина тому – действия на упреждение российских войск. "Наши защитники накрывают огневые позиции противника, как только идет подготовка к обстрелу Запорожской АЭС", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20230127/magate-1847740411.html

https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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